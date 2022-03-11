Війна РФ проти України: як у Києві рятують життя своїх поранених захисників

Бої за Київ після повномасштабного вторгнення російських військ на територію України 24 лютого не стихають вже понад два тижні. Наступ російських підрозділів на Київ продовжується і найзапекліші бої тривають переважно на північно-західному напрямку від столиці України. Численних поранених від авіаційних бомбардувань та артилерійських обстрілів РФ доставляють, у тому числі, в цивільні медичні заклади. Кореспондент DW побував у Київській міській клінічній лікарні №8, яка розташована найближче до проведення активних боїв та однією з перших приймає поранених цивільних та військових, постраждалих під час оборони Києва та його передмість від російської агресії.

"Так сталося, що одразу з поля бою нам доставляють поранених військових та цивільних з Гостомеля, Ірпеня, Бучі, Пущі-Водиці, з Вишгородського напрямку", - розповідає DW головний лікар, військовий лікар-хірург та колишній командувач медичних сил ЗСУ Ігор Хоменко. Від початку російського вторгнення до лікарні поранених доправляють майже безперервно, додає він.

Головний лікар Київської міської клінічної лікарні №8 Ігор Хоменко

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Подвійне навантаження на медиків

Загалом, лікарня окрім прийому поранених також продовжує надавати екстрену медичну допомогу містянам. За словами хірурга Дениса Рейзина, медзаклад приймає населення Києва зі звичайною соматичною чи гострою хірургічною патологіями та надає допомогу. "Відповідно та робота, яка була у нас, теж залишилися, звичайно, у меншому обсязі, тому що багато людей виїхали з Києва", - повідомляє хірург.

Також Рейзин зазначає, що від початку активних бойових дій навколо Києва трапляються ситуації, коли в лікарню привозять одночасно 10-12 людей, яким необхідно надавати допомогу, та є випадки, коли деяких пацієнтів з численними пораненнями лікують одночасно три-чотири медичні бригади.

За його словами, в медзакладі є сортувальна бригада у приймальному відділенні і коли надходять одночасно багато хворих, медики вирішують кому потрібно першочергово рятувати життя. Хірург додає, що у лікарні одночасно можуть розгорнути сім-вісім операційних.

У близько 70 відсотків поранених, яких доставляють до лікарні, пошкоджені кінцівки, у них зазвичай досить велика кровотеча та больовий шок, розповідає Рейзин. Трапляються поранення грудної клітини та численні поранення черевної порожнини. "Це зазвичай досить складні операційні втручання, бо, коли куля або осколок заходить у черевну порожнину, то вражаються декілька органів. Діяти потрібно швидко, робити операції, щоб врятувати життя", - зауважує він.

Хірург Київської міської клінічної лікарні №8 Денис Рейзин

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Багато військових у важкому стані

У медзаклад продовжують привозити українських бійців у вкрай важкому стані. Головлікар відзначає, що поранені надходять "з ампутацією кінцівок, з ушкодженнями черевної порожнини, з геморагічним шоком". Зокрема, 8 березня в лікарню доставили двох бійців, які отримали поранення в голову. "Важкі були, один з них - у комі. Ми їх прооперували, на ранок вони вже не потребували штучної вентиляції легень", - зазначає Хоменко.

Наступного дня до медзакладу привезли ще декількох "вкрай важких" поранених бійців. В одного з них крововтрата була близько трьох літрів, оперували майже шість годин, розповідає лікар. У той же час, за його словами, в лікарню доправили пацієнта з перфоративною виразкою. "Це цивільна особа, яку теж потрібно було прооперувати. Ми прооперували виразку, надали допомогу", - каже головлікар.

Він додає, що сам як хірург теж долучається до оперування важких поранених. "У нас був унікальний випадок - доставили бійця, який отримав поранення серця. Хлопці молодці, встигли його довезти. Зупинка серця сталася на операційному столі. Ми встигли його запустити, прооперувати. Пацієнт зараз живий, перебуває в спеціалізованому лікувальному закладі. Я сам як хірург оперував цього пораненого", - розповідає Хоменко.

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Ситуація стабільна

Загалом, за словами головлікаря, медзаклад наразі нагадує "військовий мобільний шпиталь". Тобто лікарня приймає поранених, надає їм допомогу й рятує життя, а потім - передає їх до головного клінічного військового шпиталю.

Попри постійний потік поранених ситуація в лікарні наразі стабільна. Однак, як зазначив Хоменко, близько половини працівників медзакладу не може дістатися до лікарні з передмість через активні бої. Наразі в лікарні працює десь половина медичного персоналу. Починаючи з 24 лютого, близько 200 медиків проживають на території лікарні і ще приблизно 100 людей приїжджають кожен день. Також долучаються до надання медичної допомоги лікарі з інших медзакладів, які наразі не можуть працювати за місцем постійної роботи.

За словами головлікаря, лікарня забезпечена всім необхідним, зокрема й медикаментами. "Ліки є, людям є чим харчуватись, вода є, електроенергія є, тому ми працюємо. Ми, на сьогодні справляємося. Нас харчами завалили. Ресторани пропонували і годували наших людей. Усі намагаються нам будь-чим допомогти", - пояснює Хоменко.

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"Просто пекло"

Поранений у боях під Києвом український військовослужбовець

Поранені українські бійці перебувають у палатах щонайменше на двох поверхах Київської міської клінічної лікарні №8. З дозволу лікаря кореспондент DW поспілкувався з деякими українськими захисниками, які вже йдуть на поправку. Зокрема, військовий Руслан, який раніше вже брав участь у бойових діях на Донбасі, зазначив, що 24-го лютого знову поповнив лави української армії, але отримав поранення в боях неподалік Києва. "Перші декілька днів ми виконували завдання зі спостереження, виявляли противника. Потім, коли противник зосередив велику кількість своїх вогневих засобів, він почав просто руйнувати все, що йому траплялось на дорозі. При цьому вони не жаліють ні маленьких дітей, ні пенсіонерів. Працюють ворожі "Гради", артилерія, авіація: бомблять абсолютно все, це просто пекло", - розповідає поранений військовий.

Кулеметник ЗСУ, який отримав поранення під час бойових дій з армією РФ

Побратим Руслана Віталій каже, що на їхніх позиціях чотири дні велися запеклі бої. "Ми стримували свій напрямок. На п’ятий день, коли все трохи заспокоїлось і ворог зазнав значних втрат, зі сторони Білорусі почала працювати авіація", - розповідає він. За словами військового, в напрямку українських підрозділів вилетіли два літаки. "На першому колі вони скинули чотири авіабомби. Коли я піднявся і почав бігти до свого пораненого побратима, вийшов другий літак і знову почав скидати бомби. Мене ударною хвилею відкинуло та повністю розірвало бронежилет. Контузія, забій спини, набряки. Два дні не відчував ніг, на третій день почав ворушитися. Лікарям велике спасибі", - каже Віталій.

Також про масовані обстріли з мінометів та реактивної артилерії росіян розповідає український військовий, який отримав дві контузії під час боїв. "Яким чином вижив? Не знаю", - каже він. За словами чоловіка, в перші дні війни було більш-менш спокійно, а потім пішли шквали обстрілів. "Били вони прицільно, дуже багато хлопців поранені і дуже багато хлопців померли", - каже він.

За словами ще одного бійця, який лікується після поранень від обстрілу з мінометів, російські військові коригували вогонь з безпілотників та прицільно обстрілювали українські позиції. "Так, у росіян є багато втрат, але і у нас їх немало. Менше звичайно, ніж у них, але їм все одно нічого не доходить - лізуть і лізуть", - каже чоловік та дякує лікарям, які оперативно та професійно надали йому медичну допомогу.

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