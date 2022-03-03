Київ тримає оборону і намагається озброїти всіх охочих воювати

На дев'ятий день оборони Києва від російських загарбників у столиці України через велику кількість добровольців остаточно постала необхідність в утворенні ще однієї бригади територіальної оборони й запрацював гуманітарний штаб з допомоги цивільному населенню. Попри запевнення військових у витісненні ворожих сил від північно-західних перемість Гостомель і Буча, ситуація залишається вкрай напруженою. На вулицях міста повсюдно з'явилися блокпости тероборони, почастішали перевірки та догляд автотранспорту та перехожих. Посилена гучність сирен повітряної тривоги.

На всіх охочих воювати не вистачає зброї

За інформацією київської адміністрації, в місті вже остаточно сформована бригада сил територіальної оборони. Мобілізовані згідно із указом президента і запровадженим воєнним станом військовозобов'язані несуть службу на численних блокпостах на вулицях столиці, а також охороняють об'єкти критичної інфраструктури, лікарні та адміністративні споруди. Один із тероборонців розповів DW, що записався до цієї структури добровільно, за півдня відбув усі необхідні перевірки, медкомісію, отримав стрілецьку зброю і був приписаний до відповідного розрахунку.

Підготовка до оборони Києва, 4 березня 2022 року

Боєць поскаржився на те, що в перші дні несення служби не мав військової форми, бронежилета і рації. Спроби знайти все необхідне через численні волонтерські структури не мали успіху. Скрізь повідомляли, що ніхто не очікував на такий масовий приплив добровольців і запаси амуніції дуже швидко скінчилися. "Ми вже замовили достатню кількість всього необхідного в партнерських структур Німеччини і Польщі, але цей вантаж ще не дістався Києва", - повідомили DW цивільні волонтери.

Ще один сорокарічний чоловік, який у перші дні оборони Києва не був мобілізований, бо не входив у число резервістів першої оперативної черги розповів, що вистояв у районному військкоматі багатогодинну чергу, але йому відмовили у негайній мобілізації, пославшись на брак зброї. "Мої дані записали, поставили на облік та сказали чекати на сповіщення. З їхніх слів я зрозумів, що незабаром буде створена ще якась структура, до якої будуть мобілізувати таких, як я", - повідомив співрозмовник DW.

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Усе - для фронту й перемоги

В очікуванні на залучення до війська більшість киян не сидить без діла. Останні три дні були сповнені клопотів про спорудження блокпостів та укріплень на київських вулицях. У більшості місцевих соцмереж, від об'єднань мешканців мікрорайонів до закритих груп буддійських практик, активно обговорювалися способи, як та де роздобути метал для зварювання протитанкових "їжаків" та пісок для наповнення мішків, з яких на вулицях зводяться барикади та інші укріплення тероборони. Тим часом Верховна Рада ухвалила закон, яким скасовані всі законодавчі заборони на застосування зброї цивільним населенням під час воєнного стану.

При київській держадміністрації запрацював гуманітарний штаб, який допомагає городянам дбати про самотніх, тяжкохворих і літніх людей, доставляти їм харчі та ліки. Серед жінок небаченої популярності набули групи у соцмережах, що координують сортування продуктів у крамницях та іншу гуманітарну волонтерську роботу. Депутатка Верховної Ради Софія Федина повідомила по телебаченню, що на допомогу Києву задіяні найбільші волонтерські хаби у Львові, які мають задовольнити матеріальні потреби з формування другої бригади тероборони столиці.

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Впродовж цього дня було помітно, як на блокпости підходили кияни, переважно жінки, які приносили бійцям їжу і гарячі напої. Постачання харчів війську стало пріоритетом і на рівні влади, і для волонтерів. Один з бійців діючого підрозділу розвідки тероборони, що несе службу на околицях столиці, повідомив кореспонденту DW, що їх взяла під опіку одна з київських мереж ресторанів. "Усього більше, ніж достатньо. Ми їмо борщі, котлети, рибу, мідій, відбивні, салати, багато ягід та фруктів, п'ємо компоти, чай, каву", - сказав боєць. Найбільшою проблемою своєї служби він назвав неспроможність заспокоїти дружину, яка лишилася в Києві сама з неповнолітньою дитиною.

Так тепер виглядає Ірпінь, що під Києвом, 3 березня 2022 року

Напружена ситуація зберігається

Цивільних киян дев'ятого дня оборони Києва чи найчастіше за весь час початку повномасштабного вторгнення Росії турбували сирени повітряної тривоги. Місцева влада зробила їхній звук більш гучним і розповсюдила спеціальний додаток для смартфонів, які дублюють виття сирен. Було чутно чимало звуків вибухів, проте нових повідомлень про враження міста ракетами чи бомбовими ударами не надходило. Була лише інформація про посилену роботу сил протиповітряної оборони.

Звуки пострілів зі стрілецької зброї також стали щоденним явищем на вулицях столиці. Подекуди в різних районах Києва було чутно автоматні черги і тривалі бої. Це пояснюється проведенням операцій із зачистки міста від ворожих диверсійних груп. Влада постійно наголошує на тому, що в місті діє воєнний стан і закликає городян до пильності та дисциплінованості.

Але все це не надто впливає на вуличну активність тих, хто залишився в місті. На вулицях видно достатньо багато пішоходів, їздять авто, вишуковуються черги до аптек. Дефіцит продовольства фактично подоланий і до супермаркетів немає черг. Але ще відчувається брак хліба. Громадський транспорт і далі працює, але за скороченими маршрутами. Він припиняє рух за годину до настання комендантського часу і відновлює роботу через годину після його завершення. Київська влада підтримує роботу лікарень і організувала проходження курсів хіміотерапії для онкохворих.