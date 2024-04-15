Чи зможе Трамп стати президентом США, якщо його посадять?

Експрезидент США Трамп проходить як обвинувачений у кримінальній справі - вперше в історії країни. На нього чекають ще три процеси. Як вони вплинуть на президентську кампанію і що буде, якщо Трамп потрапить до в'язниці?

Дональду Трампу, який, найімовірніше, стане кандидатом в президенти США від Республіканської партії на виборах у листопаді 2024 року, не звикати ходити на судові засідання. У травні 2023 року суд присяжних в Нью-Йорку визнав його винним у сексуальному насильстві й наклепі щодо письменниці Елізабет Джин Керролл і зобов'язав виплатити їй п'ять мільйонів доларів відшкодування. А в січні нинішнього року присяжні постановили, що Трамп мусить виплатити Керролл додаткову компенсацію в розмірі 83,3 мільйона. Ці дві цивільні справи перебувають зараз на стадії апеляції.

Крім того, на Трампа чекає розгляд іще й кримінальної справи - перший в історії США подібний процес щодо колишнього президента. 15 квітня експрезидент постане перед судом за обвинуваченням у незаконному витрачанні коштів, зібраних на його виборчу кампанію в 2016 році.

Рік тому прокуратура Мангеттену пред'явила Трампу звинувачення у фальсифікації документів з метою приховування факту виплати 130 тисяч доларів з виборчих фондів колишній порноактрисі Стормі Деніелс, яка стверджувала, що мала секс з Трампом. Деніелс погрожувала виступити з викриттями під час передвиборчої кампанії. Згідно з обвинуваченням, 130 тисяч доларів стали платою Деніелс за її мовчання.

Трамп під час попереднього слухання справи про незаконне витрачання коштів, зібраних на його виборчу кампанію 2016 року, малюнок, 4 квітня 2023 року Фото: Jane Rosenberg/REUTERS

Це перший з чотирьох майбутніх кримінальних процесів (два в федеральних судах, два - в судах штатів), за якими Трамп проходить як обвинувачений. Інші три стосуються його ймовірної спроби вплинути на результати президентських виборів 2020 року в штаті Джорджія, свідомому поширенні брехні про нібито проведені фальсифікації підсумків того голосування і незаконного зберігання таємних урядових документів в резиденції Мар-а-Лаго у Флориді вже після того, як Трамп покинув Білий дім.

Чи може Трамп балотуватися в президенти, якщо його засудять?

Так. Незалежно від того, чим закінчиться будь-яка з перелічених вище справ, Дональд Трамп все одно зможе балотуватися в президенти. У конституції США містяться всього три вимоги до кандидатів на пост глави держави: вони повинні бути не молодшими 35 років, народитися на території Сполучених Штатів і прожити там не менше 14 років. Ніде не сказано, що засуджений злочинець не може балотуватися або стати президентом.

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"Існує кілька аргументів стосовно того, чи повинен кандидат в президенти, якому пред'явлені обвинувачення або який залучений в поточну судову справу, й надалі брати участь у виборчій кампанії, - пояснювала в розмові з DW в грудні 2023 року Лора Мерріфілд Вілсон, доцентка політології в університеті Індіанаполіса. - Але всі вони засновані на моралі, судженнях і ставленні до чогось, а не на ухвалених законах або процедурних бар'єрах".

Чи можуть Трампа зняти з виборів на підставі поправки до конституції?

Розділ третій 14-ї поправки до конституції США зазначає, що особи, які "брали участь у заколоті чи повстанні" після складання присяги на вірність конституції, позбавляються права обіймати "будь-яку посаду, цивільну чи військову, у Сполучених Штатах".

Активісти, які домагаються зняття з виборів Трампа за порушення цієї норми, кажуть, що дії тодішнього президента напередодні штурму його прихильниками Капітолія 6 січня 2021 року підпадають під участь у заколоті. Вони стверджують, що його брехня про те, що демократи вкрали у нього перемогу на президентських виборах 2022 року, підбурювала натовп ультраправих, котрі згодом таки увірвалися в будівлю Конгресу.

Прихильники Трампа під час штурму Капітолія, 6 січня 2021 року Фото: Jon Cherry/Getty Images

У низці штатів були спроби домогтися виключення Трампа з бюлетенів для праймеріз (первинних виборів) на підставі цієї поправки, "яка спочатку використовувалася для того, щоб не дозволити сепаратистам повернутися на свої державні пости після Громадянської війни в Америці", уточнює Брендон Конрадіс, редактор сайту The Hill, в минулому журналіст DW. Але в березні 2024 року Верховний суд США, розглядаючи законність такої спроби в штаті Колорадо, ухвалив рішення, що окремі штати не можуть схвалювати подібні заборони.

"Відповідальність за дотримання третього розділу (14-ї поправки до конституції. - Ред.) щодо федеральних посадових осіб і кандидатів лежить на Конгресі", - наголошується у висновку Верховного Суду США, що, таким чином, анулював всі аналогічні спроби в інших штатах не допустити Трампа до праймеріз. Оскільки Конгрес політично розділений - у республіканців більшість в Палаті представників, а у демократів перевага у два голоси в Сенаті, - малоймовірно, що Трампа не допустять до виборів з огляду на 14-ту поправку до конституції.

Чи зможе сам Трамп голосувати на виборах, якщо буде засуджений?

Напевно, ні. Дональд Трамп зареєстрований як виборець в штаті Флорида, в якому засуджені злочинці позбавлені виборчих прав.

"Більшості злочинців у Флориді повертають назад їхні виборчі права після того, як повністю відбули покарання, включно з умовно-достроковим звільненням або випробувальним терміном, і сплати всіх штрафів і зборів, - написала політична оглядачка Меггі Астор в газеті The New York Times. - Але умовно-дострокове звільнення Трампа, швидше за все, не встигне закінчитися, щоб він зміг повернути собі право голосу".

Таким чином, якщо Трамп буде засуджений, він не зможе проголосувати за себе, однак він зможе балотуватися в президенти США.

Що станеться, якщо Трамп справді опиниться у в'язниці?

Цього ніхто не знає. "Ми зараз так далекі від усього, що коли-небудь раніше відбувалося, - вказав в інтерв'ю New York Times Ервін Чемеринскі, експерт з конституційного права з Каліфорнійського університету в Берклі. - Це просто здогадки". З юридичного погляду, Трамп матиме право балотуватися, навіть залишаючись за ґратами. Звісно, обрання президента, який перебуває у в'язниці, становило б логістичну проблему.

Меггі Астор у зв'язку з цим припустила, що ув'язнений Трамп у випадку обрання "може подати позов про своє звільнення на тій підставі, що його ув'язнення заважає йому виконувати конституційні обов'язки президента". Але, знову ж таки, нічого подібного в історії США ще не траплялося, тож, як саме все буде відбуватися, поки неясно.

Чи зможе Трамп, якщо його оберуть, закрити всі справи й помилувати себе?

Трамп міг би скоротити собі термін тюремного ув'язнення, залишити в силі обвинувальний вирок або навіть спробувати домогтися свого повного помилування, але це були б крайні прояви президентської влади, які, швидше за все, довелося б розглядати у Верховному суді США (де зараз засідають шість консервативних суддів і тільки троє ліберальних). Як варіант, нинішній президент-демократ Джо Байден, йдучи з Білого дому, міг би помилувати Трампа, щоб людина, яку обрав народ, могла б керувати країною.

Джо Байден теоретично може помилувати Трампа, якщо того засудять, але виборці таки оберуть президентом Фото: Paul Morigi/Getty Images for Care Can't Wait Action

Однак все це стосується лише справ Трампа, які розглядаються у федеральних судах. Вони не стосуються майбутнього процесу в Нью-Йорку в справі про виплату "грошей за мовчання" або справи про спробу вплинути на результати президентських виборів в Джорджії. Президент США не наділений правом помилування за обвинуваченнями, висунутими на рівні штатів.