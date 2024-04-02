Трамп вніс заставу в 175 млн доларів у справі про шахрайство

Колишній президент США Дональд Трамп вніс заставу в 175 мільйонів доларів для оскарження рішення суду в Нью-Йорку у справі про шахрайство у сфері бізнесу. Це випливає із судових документів, опублікованих у понеділок, 1 квітня.

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Згідно з документами, Трамп забезпечив заставу через страхову компанію Knight Specialty, що базується в Каліфорнії. Голова правління цієї компанії, мільярдер Дон Хенкі, повідомив агентству AP, що для забезпечення застави використовувалися як грошові кошти, так і інші активи.

Звинувачення проти Трампа та його синів

Експрезидента і його синів Еріка та Дональда Трампа-молодшого визнали винними у штучному завищенні вартості активів сімейної імперії нерухомості на мільярди доларів протягом багатьох років із метою отримання найкращих умов за кредитами та страхуванням. У зв'язку з цим у середині лютого Трамп був засуджений до штрафу в розмірі 355 мільйонів доларів плюс відсотки за весь період фінансових махінацій, а його сини - до штрафу в розмірі чотирьох мільйонів доларів плюс відсотки. Загальна сума склала майже 454 мільйони доларів. Крім того, Трампу та його синам також заборонили керувати компаніями в штаті Нью-Йорк протягом трьох років.

Минулого тижня апеляційний суд Нью-Йорка скоротив суму застави, яку Трамп спочатку повинен був внести, до 175 мільйонів доларів. На виконання рішення суду політику було дано десять днів. У разі несплати застави генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс могла приступити до арешту майна Трампа.