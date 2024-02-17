Трампа оштрафували на 355 мільйонів доларів за шахрайство

Суд у Нью-Йорку оштрафував колишнього президента США Дональда Трампа на 355 мільйонів доларів у справі про шахрайство, а також заборонив йому вести бізнес у місті протягом трьох років.

По чотири мільйони доларів штрафу отримали також двоє його синів - Дональд Трамп-молодший та Ерік Трамп.

Раніше суд визнав Трампа винним у навмисному завищенні суми активів його сімейного холдингу Trump Organization і розмірів його майна для незаконної економії на кредитах і страховках.

Згідно з обвинуваченням, у 2011-2021 роках холдинг Трампа завищував вартість своїх активів на мільярди доларів, "щоб забезпечити собі кредити та договори страхування на вигідних умовах або зберегти їх". Такі махінації дозволили отримати "сотні мільйонів доларів за рахунок незаконно зекономлених коштів та незаконного прибутку".

Як зазначив суддя, під час процесу Трамп та інші обвинувачені у справі показали "нездатність визнати свою помилку" та продемонстрували "відсутність каяття".

Трамп назвав судовий процес "фікцією" і заявив, що оскаржуватиме вирок. Він звинуватив президента США Джо Байдена в причетності до судового розгляду.

Як повідомлялося, 25 березня у Нью-Йорку розпочнеться судове засідання за звинуваченням Трампа в махінаціях при виплаті грошей за мовчання порнозірці Стормі Деніелс. Це перший в історії США судовий процес у кримінальній справі проти колишнього президента країни та перший з чотирьох кримінальних процесів, які загрожують Трампу - найімовірнішому кандидатові від Республіканської партії США на майбутніх президентських виборах у листопаді.

Читайте також: Тюремне фото Трампа стало хітом: у США масово продають мерч із ним