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Лідери провідних партій Фінляндії за результати виборів 2 квітня 2023 року
Лідери провідних партій Фінляндії за результати виборів 2 квітня 2023 рокуФото: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva via AP/picture alliance
ПолітикаФінляндія

Вибори у Фінляндії: Cанна Марін визнала поразку

Анастасія Шепелева
1 год. тому

Потенційно новий прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо запевнив Україну в продовженні підтримки.

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На парламентських виборах у Фінляндії, які відбулися в неділю, 2 квітня, перемогу здобуває правоцентристська Національна коаліційна партія (NCP) із результатом 20,8 відсотка голосів, повідомляє Associated Press із посиланням на попередні результати перегонів.

Друге місце з результатом в 20,1 відсотка - у правої популістської партії "Фіни". Соціал-демократична партія на чолі з чинною прем'єр-міністеркою Санною Марін - на третьому місці з 19,9 відсотка голосів. Явка виборців склала 71,9 відсотка, що дещо нижче, ніж на виборах 2019 року.

Оскільки кожна з трьох провідних партій отримала близько п'ятої частини голосів виборців, жодна з них не в змозі сформувати уряд одноосібно. NCP здобула 48 з 200 мандатів в Едускунті, парламенті Фінляндії, тоді як "Фіни" - 46 місць, а соціал-демократи - 43.

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Марін: Перемога демократії

Хоча остаточні результати виборів оголоcять в середу, 5 квітня, Марін уже визнала поразку: "Це справді гарне досягнення, навіть попри те, що сьогодні ми не фінішували першими. Демократія сказала своє слово. Фінський народ проголосував, а торжество демократії - це завжди прекрасно".

37-річна Марін була наймолодшим прем'єр-міністром у світі, коли вступила на посаду в 2019 році. Вона очолила лівоцентристську коаліцію, що складається з п'яти партій.

На заміну їй може прийти новий правоцентристський уряд з націоналістичним забарвленням. Першочергове право на формування уряду має лідер перегонів - NCP. 53-річний лідер партії Петтері Орпо, колишній міністр фінансів і ймовірно майбутній прем'єр Фінляндії, вже заявив, що готовий вести переговори про коаліцію з усіма силами. Натомість, за словами Марін, соціал-демократи можуть об'єднатися з NCP, але не підуть в уряд з партією "Фіни". Під час передвиборних дебатів у січні Марін назвала цю партію "відверто расистською".

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Орпо: Підтримка України - непохитна

Попри зміну влади у Фінляндії, підтримка України залишиться міцною, заявив Орпо. "Ми не можемо змиритися з цією жахливою війною. І ми зробимо все необхідне, щоб допомогти Україні, українському народу, тому що він бореться за нас. І послання (президенту Росії Володимиру. - Ред.) Путіну: забирайтеся з України, тому що ви програєте", - сказав він.

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