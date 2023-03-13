У Фінляндії дискутують про винищувачі для України

Прем'єрка Фінляндії Санна Марін заявила, що готова обговорювати питання надання Києву винищувачів. Її заява вже викликала суперечки у Гельсінкі.

Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін у понеділок, 13 березня, заявила, що вона відкрита до обговорення питання про надання Україні винищувачів, пише агенція AFP.

Фінляндія наразі експлуатує американські літаки F/A-18 Hornet ("Шершень"). Однак, у грудні 2021 року оголосила, що замовляє 64 багатоцільові винищувачі F-35A у американського підрядника Lockheed Martin.

"У нас є нові винищувачі F35... Коли ці старі "Шершні" будуть виведені з експлуатації, ми зможемо обговорити їхнє майбутнє використання", - заявила Санна Марін.

При цьому, згідно з контрактом, перші літаки F-35A мають надійти Фінляндії у 2025 році.

Президент Фінляндії Саулі Нііністе, коментуючи дискусію про винищувачі для України, заявив про першочергове значення оборони Фінляндії. "Що буде з Hornet після їхнього виведення з експлуатації - це другорядне питання", зазначив він. За словами президента, нагальнішим питанням наразі є постачання Україні боєприпасів із країн Європи, передає Yle.

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Заява прем'єрки викликала суперечки у Фінляндії

Прем'єрка Фінляндії у п’ятницю, 10 березня, під час візиту до Києва заявила, що Фінляндія могла би разом з іншими союзниками розглянути надання Україні винищувачів.

"Я думаю, що ми можемо обговорити питання про "Шершні". Про те, чи можна їх передати Україні, і про те, яка підготовка може знадобитися", - сказала вона. Водночас вона додала, що "жодних рішень не ухвалено" і це потребуватиме міжнародної співпраці.

Її коментарі, які прозвучали за декілька тижнів до загальних виборів, призначених на 2 квітня, викликали критику після того, як місцеві ЗМІ повідомили, що вона не обговорювала це питання з президентом або міністром оборони країни.

Петтері Орпо, очільник провідної опозиційної партії "Національна коаліція", в інтерв'ю Yle сказав, що заява Марін була "необережною" і що вона дала обіцянку, яку "неможливо виконати".

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Винищувачі для України

Після успішного рішення щодо поставок танків Київ розпочав активну роботу над створенням "авіаційної коаліції" - групи країн, які погодяться передати Україні військові літаки.

Зокрема Великобританія запропонувала розпочати так звані "кругові поставки" літаків, тобто передавати сучасні винищувачі східноєвропейським союзникам по НАТО в обмін на те, що вони нададуть Україні радянські літаки. Готовність надати Україні МіГи-29 раніше висловлювала також Польща. На початку березня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що вже невдовзі Україна отримає від партнерів винищувачі західного зразка. "Гадаю, що це знову буде свого роду коаліція, у нас буде один основний вид (бойового літака. - Ред.) та інші види", - припустив він.

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