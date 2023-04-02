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У Фінляндії в неділю, 2 квітня, відбуваються парламентські вибори, за результатами яких може змінитися прем'єрка країниФото: Shafi Musaddique/DW
ПолітикаФінляндія

У Фінляндії обирають новий склад парламенту

Степан Смишляєв | Сергій Ромашенко
56 хв. тому

Спостерігачі прогнозують жорстке суперництво між трьома претендентами на перемогу на виборах парламенту Фінляндії: консерваторами, правими і соціал-демократами. Головна інтрига - чи залишиться прем'єркою Санна Марін.

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У Фінляндії в неділю, 2 квітня, відбуваються парламентські вибори. На перемогу претендують три головні сили - опозиціонери-консерватори з Національної коаліційної партії на чолі з Петтері Орпо, права партія "Істинні фіни", яку очолює Ріїкка Пурра, та Соціал-демократична партія на чолі з чинною прем'єр-міністеркою Санною Марін.

Спостерігачі прогнозують жорстке суперництво: згідно з останніми соціологічними опитуваннями, праві популісти з партії "Істинні фіни" лише на 0,3 відсотки відстають від консерваторів із партії Орпо. 

Лідер партії, яка отримала на парламентських виборах більшість голосів, традиційно отримує першочергове право на формування нового уряду. Цього разу створення нової правлячої коаліції обіцяє бути довгим і важким, оскільки низка партій уже виключила можливість співпраці з правими популістами.

Інтрига довкола посади прем'єра

Головна інтрига виборів полягає в тому, чи збереже 37-річна Санна Марін посаду прем'єрки. Вона очолює уряд Фінляндії з кінця 2019 року, який сформовала лівоцентристська коаліція з п'яти партій. Марін зберігає популярність завдяки успіхам у боротьбі з пандемією COVID-19 та у приєднанні Фінляндії до Організації Північноатлантичного договору (НАТО). Цього тижня останні дві країни Альянсу - Угорщина і Туреччина - схвалили приєднання Фінляндії до блоку.

Водночас опозиція звинувачує її уряд у безвідповідальній витраті державних коштів та обіцяє скоротити витрати на 6 мільярдів євро. Рейтинг схвалення діяльності прем'єрки, за даними газети Helsingin Sanomat, у грудні становив 64 відсотки.

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