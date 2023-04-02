У Фінляндії обирають новий склад парламенту

Спостерігачі прогнозують жорстке суперництво між трьома претендентами на перемогу на виборах парламенту Фінляндії: консерваторами, правими і соціал-демократами. Головна інтрига - чи залишиться прем'єркою Санна Марін.
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У Фінляндії в неділю, 2 квітня, відбуваються парламентські вибори. На перемогу претендують три головні сили - опозиціонери-консерватори з Національної коаліційної партії на чолі з Петтері Орпо, права партія "Істинні фіни", яку очолює Ріїкка Пурра, та Соціал-демократична партія на чолі з чинною прем'єр-міністеркою Санною Марін.
Спостерігачі прогнозують жорстке суперництво: згідно з останніми соціологічними опитуваннями, праві популісти з партії "Істинні фіни" лише на 0,3 відсотки відстають від консерваторів із партії Орпо.
Лідер партії, яка отримала на парламентських виборах більшість голосів, традиційно отримує першочергове право на формування нового уряду. Цього разу створення нової правлячої коаліції обіцяє бути довгим і важким, оскільки низка партій уже виключила можливість співпраці з правими популістами.
Водночас опозиція звинувачує її уряд у безвідповідальній витраті державних коштів та обіцяє скоротити витрати на 6 мільярдів євро. Рейтинг схвалення діяльності прем'єрки, за даними газети Helsingin Sanomat, у грудні становив 64 відсотки.