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Фото: Andrea Ronchini/Pacific Press Agency/IMAGO
ПолітикаТуреччина

Парламент Туреччини ратифікував вступ Фінляндії до НАТО

Валерій Сааков | Анастасія Шепелева
1 год. тому

Більшість депутатів парламенту Туреччини підтримали вступ Фінляндії до НАТО. Туреччина останньою з країн-членів Альянсу ратифікувала відповідний протокол.

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Туреччина стала останньою країною-членом Північноатлантичного альянсу (НАТО), що підтримала вступ Фінляндії до цієї оборонної спільноти. У ніч на п'ятницю, 31 березня, за приєднання Фінляндії в НАТО проголосували 276 турецьких депутатів, передає турецьке державне інформагентство Anadolu.

Раніше 28 з 30 нинішніх членів НАТО вже ратифікували відповідний проток про прийом північноєвропейської країни до політично-оборонного об'єднання. 27 березня цей протокол ратифікував і парламент Угорщини. Тож уже невдовзі Фінляндія стане 31-м членом НАТО, пише dpa.

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Про негайну готовність Гельсінкі приєднатися до Альянсу заявив і фінський президент Саулі Нііністьо. "Фінляндія тепер готова приєднатися до НАТО", - написав він у соцмережі Twitter. Не називаючи Туреччину окремо, він подякував усім 30 членам НАТО за їхню довіру і підтримку. Його країна буде сильним і дієздатним партнером Альянсу, запевнив фінський президент.

Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін також надіслала колективну подяку усім членам НАТО, написавши про це в Twitter. "Дякую всім країнам за вашу підтримку. Як союзники, ми тепер надаватимемо й отримуватимемо безпеку. Ми будемо захищати одне одного", - зазначила Марін у своєму твіті одразу після голосування в турецькому парламенті.

Крім того, президент і прем'єрка Фінляндії висловили свою солідарність з прагненням Швеції так само приєднатися до НАТО й пообіцяли підтримати цей крок.

Утім, Анкара не готова поки що підтримати Стокгольм на його шляху до Альянсу через недостатню на думку турецького керівництва готовність скандинавської країни співпрацювати з Туреччиною задля усунення безпекових загроз, котрі на погляд Анкари надходять від курдських екстремістських угруповань.

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Парламент Туреччини ратифікував вступ Фінляндії до НАТО

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