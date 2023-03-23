Президент Фінляндії підписав закон про вступ до НАТО

Наразі їхні заявки не ратифікували Туреччина та Угорщина. Перша вимагала різкішого курсу щодо курдських збройних угруповань, а також інших противників нинішньої влади, котрих турецькі правоохоронці підозрюють в екстремізмі та тероризмі.
17 березня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звернувся до парламенту з проханням проголосувати за заявку Фінляндії. Він каже, що в Гельсінкі врахували безпекові проблеми Анкари та продемонстрували рішучу прихильність допомогти з їхнім розв'язанням. Щодо заявки Швеції подібних заяв він не робив.
Угорщина кілька разів відкладала голосування щодо обох країн. Зараз розгляд заявки Фінляндії запланований на 27 березня, а з рішенням щодо Швеції збираються визначитись пізніше.
Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив у четвер, що проситиме Угорщину пояснити, чому вона зволікає з ратифікацією парламентом її заявки, але не заявки Фінляндії. "Я збираюся запитати, чому вони зараз відокремлюють Швецію від Фінляндії. Це сигнали, яких ми не отримували раніше, тому я обов'язково підніму це питання з (прем'єр-міністром Угорщини Віктором. - Ред.) Орбаном сьогодні", - сказав Крістерссон в інтерв'ю громадському мовнику Sveriges Radio.