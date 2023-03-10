Прем'єрка Фінляндії: Ми хочемо, щоб Україна увійшла до НАТО

Фінляндія підтримує вступ Києва до НАТО, а також формулу миру Зеленського й готова конфісковувати російські активи для відбудови України, запевнила Санна Марін після зустрічі з Зеленським у Києві.

Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін заявила, що її країна підтримує вступ України до НАТО. Про це Марін сказала в п’ятницю, 10 березня, під час спільної пресконференції після переговорів з президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми хочемо, щоб Україна увійшла до НАТО як одна з союзних держав", - сказала фінська прем'єрка.

Вона також запевнила, що її уряд і країна підтримують формулу миру Зеленського. "Тільки довгостроковий мир може дати родині європейських країн спокій і добробут", - сказала вона.

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Вона також наголосила, що її країна й надалі підтримуватиме Україну у потистоянні повномасштабній агресії РФ. "Ми вас добре розуміємо. Українці не самі в цій війні. З нашої історії ми знаємо, як ніхто, що вас необхідно підтримувати, скільки потрібно, аж до перемоги. Ми були самотні в нашій боротьбі й залишилися на самоті, коли настав мир. Ми хочемо, щоб Україна отримала мир на своїх умовах", - зазначила фінська прем'єрка.

У Гельсінкі готові конфісковувати російські активи, щоб тиснути на РФ

Крім того очільниця фінського уряду запевнила, що її країна готова робити більше задля того, щоб посилити тиск на Росію через її агресію проти України.

"Ми за те, щоб Росія платила повну ціну за агресію, за руїну, за ті втрати, яких Україна зазнала внаслідок цієї навали. Ми за те, щоб можна було заморожувати й вилучати російські активи та пускати їх на відбудову і відродження України", - сказала вона після переговорів із Зеленським.

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Фінляндія, за словами Марін, "підтримує зусилля Міжнародного кримінального суду, українських органів влади, створення Міжнародного центру для обвинувачень і переслідування злочинів агресії в Гаазі".

Зеленський: Фінляндія стоїть на боці історичної правди

Тим часом президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості тої підтримки, яку Україна отримує на різних рівнях від Фінляндії. "Я вдячний фінській спільноті, людям. Я бачу ставлення, бачу, що нас підтримують. І на рівні держави нас підтримують, і звичайні люди, - заявив Зеленський. - Це дає можливість нам жити, боротися".

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За його словами, фіни "чітко розуміють, як Україні складно". "І тому вони приєдналися до антиросійської коаліції. Тому Фінляндія на цьому боці, на історичному боці правди", - сказав глава української держави.

Крім того, він наголосив, що на сьогодні дуже важливо не дати можливості Росії перемогти у цій війні. "Вони були агресорами багато років, і багато в чому постраждало багато держав. І комусь потрібно поставити на місце сам прояв такої агресії. Я гадаю, ми це зробимо", - резюмував Зеленський.

Український лідер також висловив подяку Фінляндії за підтримку та допомогу Україні, зокрема за надані оборонні пакети підтримки, допомогу після ракетних ударів РФ по енергетичним об'єктам в Україні, а також за дієву участь у танковій коаліції. Окремо Володимир Зеленський подякував Фінляндії за підтримку України на шляху до повноправного членства у Європейському Союзі та НАТО.

Марін і Зеленський попрощалися з загиблим українським героєм

Раніше цього дня Санна Марін і Володимир Зеленський взяли участь у церемонії прощання з героєм України, командиром 1-го механізованого батальйону 67-ї окремої механізованої бригади, молодшим лейтенантом Дмитром Коцюбайлом, який загинув 7 березня в бою під Бахмутом. Церемонія прощання відбулася в Михайлівському Золотоверхому соборі. "Володимир Зеленський і Санна Марін поклали квіти до труни Дмитра Коцюбайла та висловили співчуття його родині", - повідомляє пресслужба президента України.