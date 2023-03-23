Фінляндія передає Україні ще три машини на базі Leopard 2

У новий пакет допомоги від Фінляндії для України увійшли ще три бойові машини на базі танків Leopard 2. Утім, винищувачів від фінів Київ поки не отримає.

Міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен повідомив у четвер, 23 березня, що його країна відправляє в Україну в складі нової партії військової допомоги три бойових машини на базі танка Leopard 2 на додачу до трьох переданих раніше.

"Фінляндія постачає три броньовані машини розмінування (на базі. - Ред.) Leopard 2", - цитує його слова журналістам у Гельсінкі інформаційна агенція AFP.

Ці бойові машини, оснащені кулеметами замість традиційної гармати, призначені для знешкодження мін та інших вибухонебезпечних предметів. У лютому Фінляндія оголосила, що відправляє в Україну три машини розмінування на базі танка Leopard.

Загалом нинішній пакет військової допомоги став уже 14-м, який Київ отримав від Гельсінкі. Зазвичай фінський уряд не розголошує всіх подробиць щодо наданої Україні військової допомоги.

Кілька інших країн, включаючи Німеччину, Польщу, Норвегію, Швецію, Іспанію та Канаду, також поставили або пообіцяли поставити Україні танки Leopard німецького виробництва в рамках так званої "танкової коаліції".

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Фінських винищувачів F/A-18 Hornet Україні поки не бачити

Водночас міністр оборони Фінляндії дав недвозначно зрозуміти, що Київ поки що не отримає від Гельсінкі винищувачів F/A-18 Hornet, про які просив.

Кайкконен підтвердив, що Україна "попросила обговорити питання щодо F/A-18 Hornet, аби побачити, чи можуть вони бути надані". Однак міністр зазначив, що "це не є вкрай актуальним для обговорення". Pа його словами, збройні сили Фінляндії самі потребуватимуть цього типу літаків "протягом наступних кількох років для власних цілей".

Раніше цього місяця прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін заявила, що вона також відкрита до обговорення постачання Україні фінських винищувачів F/A-18 Hornet у відповідь на заклики президента України Володимира Зеленського отримати сучасні бойові літаки від західних союзників.

Фінляндія планує з 2025 року поетапну заміну своїх F/A-18 Hornet на винищувачі п'ятого покоління F-35A, які випускає американський виробник Lockheed Martin.

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