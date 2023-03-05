Вибори в Естонії: підтримка України проходить випробування
Степан Смишляєв
4 год. тому
В Естонії проходять вибори до парламенту. Значний відсоток може отримати партія EKRE, що виступає проти допомоги Києву, однак партія діючої проукраїнської прем'єрки має хороші шанси сформувати нову коаліцію.
Згідно опитування громадської думки, проведеного в лютому соціологічною службою Kantar Emor, правоцентристська "Партія реформ", яку представляє діюча прем'єр-міністерка країни Кая Каллас, набере 28,7 відсотка голосів і отримає найбільше місць у парламенті. Однак, щоб залишитися при владі, їй ще доведеться сформувати коаліцію.
Друге місце, згідно опитування, може зайняти ультраправа Консервативна народна партія Естонії (EKRE) з результатом 18,2 відсотка. Вона виступає проти додаткової військової допомоги Україні та закликає припинити прийом українських біженців і знизити рівень імміграції, щоби захистити естонських працівників.
На третє місце претендують дві політсили - лівоцентристська "Центристська партія" та "Естонія 200" (Eesti 200). Опитування прогнозувало для обох по 13,4 відсотка голосів. За ними йдуть Соціал-демократична партія - 10,1 відсотка, і "Батьківщина" (Isamaa) - 8,5 відсотка.
На думку політологів, можливе формування коаліції між "Партією реформ", "Естонією 200" і соціал-демократами, або між "Партією реформ", "Центристською партією" і "Батьківщиною".
На момент відкриття виборчих дільниць у неділю майже половина виборців вже взяли участь у голосуванні: близько третини - через інтернет, ще приблизно 15 відсотків - достроково на дільницях. Голосування завершиться о 20:00 за київськім часом. Перші результати очікуються вранці в понеділок, 6 березня.
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