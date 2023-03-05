Вибори в Естонії: підтримка України проходить випробування

В Естонії проходять вибори до парламенту. Значний відсоток може отримати партія EKRE, що виступає проти допомоги Києву, однак партія діючої проукраїнської прем'єрки має хороші шанси сформувати нову коаліцію.

У неділю, 5 березня, в Естонії проходять вибори до парламенту, за результатами яких може змінитися теперішній уряд, що підтримує надання Україні військової допомоги для протистояння агресії Росії, пише AFP.

Згідно опитування громадської думки, проведеного в лютому соціологічною службою Kantar Emor, правоцентристська "Партія реформ", яку представляє діюча прем'єр-міністерка країни Кая Каллас, набере 28,7 відсотка голосів і отримає найбільше місць у парламенті. Однак, щоб залишитися при владі, їй ще доведеться сформувати коаліцію.

Друге місце, згідно опитування, може зайняти ультраправа Консервативна народна партія Естонії (EKRE) з результатом 18,2 відсотка. Вона виступає проти додаткової військової допомоги Україні та закликає припинити прийом українських біженців і знизити рівень імміграції, щоби захистити естонських працівників.

Читайте також: Естонія віддає всі свої 155 мм гаубиці Україні

На третє місце претендують дві політсили - лівоцентристська "Центристська партія" та "Естонія 200" (Eesti 200). Опитування прогнозувало для обох по 13,4 відсотка голосів. За ними йдуть Соціал-демократична партія - 10,1 відсотка, і "Батьківщина" (Isamaa) - 8,5 відсотка.

На думку політологів, можливе формування коаліції між "Партією реформ", "Естонією 200" і соціал-демократами, або між "Партією реформ", "Центристською партією" і "Батьківщиною".

Читайте також: Естонія готова першою в ЄС передати Україні заморожені російські активи

На момент відкриття виборчих дільниць у неділю майже половина виборців вже взяли участь у голосуванні: близько третини - через інтернет, ще приблизно 15 відсотків - достроково на дільницях. Голосування завершиться о 20:00 за київськім часом. Перші результати очікуються вранці в понеділок, 6 березня.