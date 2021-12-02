 Верховна Рада України ухвалила державний бюджет на 2022 рік | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 02.12.2021

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Економіка

Верховна Рада України ухвалила державний бюджет на 2022 рік

Державний бюджет України на 2022 рік передбачає збільшення мінімальної зарплати з січня 2022 року до 6500 гривень. При цьому зростання ВВП прогнозується на рівні 3,8 відсотка, а інфляція - 6,2 відсотка.

Верховна Рада України ухвалила державний бюджет на 2022 рік

Верховна Рада України ухвалила державний бюджет на 2022 рік

Верховна Рада України підтримала в цілому державний бюджет на 2022 рік (законопроєкт  6000) із дефіцитом 3,5 відсотка ВВП. "За" кошторис проголосували у четвер, 2 грудня, 268 народних депутатів. Закон, зокрема, підтримали 215 народних депутатів від фракції "Слуга народу", 21 - від депутатської групи "За майбутнє", 19 - від депутатської групи "Довіра", два - від фракції "Батьківщина", один депутат від "Голосу" та 10 позафракційних.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, між першим і другим читанням план доходів держбюджету було збільшено на 54,7 мільярда гривень - до понад 1,3 трильйона гривень, план видатків - на понад 55 мільярдів гривень - до 1,5 трильйона гривень.

Зокрема, у частині надходжень до загального фонду держбюджету передбачено збільшення рентної плати за користування надрами та видобування природного газу та нафти на 24 мільярдів гривень, податку на прибуток підприємств - на 21,1 мільярда гривень, ПДВ з вироблених в Україні товарів - на 13,3 мільярда гривень, імпортного ПДВ - на 6,5 мільярда гривень, акцизного податку - на 2,7 мільярда гривень, плати за користування радіочастотним ресурсом - на 1,5 мільярда гривень.

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Серед видатків, зокрема, пропонується додатково виділити на інфраструктуру 25 мільярдів гривень, 9 мільярдів гривень - на реконструкцію та будівництво нових закладів охорони здоров'я та освіти, спортмайданчиків та палаців спорту, 4,4 мільярда гривень - на розбудову аеропортової інфраструктури та створення національного авіаперевізника.

Закон також передбачає надання кредитів із держбюджету в розмірі 23,5 мільярда гривень. Крім того, як зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко з парламентської трибуни, держбюджет-2022 передбачає три мільярди гривень на спеціальну програму, яка має на меті виділення по одній тисячі гривень вакцинованим громадянам.

Також держбюджет передбачає збільшення мінімальної зарплати з 1 січня 2022 року до 6500 гривень, а з 1 жовтня - до 6700 грн на місяць. При цьому в бюджет заклали підвищення "мінімалки" для лікарів до 20 тисяч гривень, а середнього медперсоналу - до рівні 13,5 тисячі гривень, зазначили в міністерстві охорони здоров'я. 

Зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) на наступний рік прогнозується на рівні 3,8 відсотка, інфляція - 6,2 відсотка, середньомісячна зарплата становитиме 15,3 тисячі гривень.

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"Збалансований та реалістичний"

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що ухвалений державний бюджет на 2022 рік є збалансованим та реалістичним. "Державний бюджет на 2022 рік ухвалено! Дякую народним депутатам за це голосування та свідому позицію. Держбюджет-2022 залишився збалансованим та реалістичним, але при цьому справді є бюджетом модернізації країни", - написав прем'єр у Telegram. За його словами, пріоритетами держбюджету залишаються медицина, освіта, оборона та безпека, соціальна сфера, інфраструктура, підтримка бізнесу та інновацій.

Він зазначив, що вперше у державному бюджеті виконано вимогу закону "Про освіту". "Прогнозний обсяг видатків зведеного бюджету на освіту на 2022 рік планується на рівні 7,3 відсотка ВВП", - додав він. Крім того, прем'єр наголосив, що за останні 10 років жоден бюджет не передбачав такий обсяг капітальних видатків, як буде у 2022 році, а саме 140 мільярдів гривень, або 9,4 відсотка від усіх видатків.

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