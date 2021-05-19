Вакцинація від COVID-19: в Україні щеплено понад 978 тисяч осіб

Станом на понеділок, 24 травня, в Україні хоча б одне щеплення від коронавірусу отримали 978354 людини. Про це свідчать дані міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України, опубліковані відомством у Facebook.

Згідно зі статистикою міністерства, за добу 23 травня щеплення від COVID-19 отримали 1325 людей. При цьому 1004 з них були таким чином повністю імунізовані, а 321 людина отримала першу дозу вакцини від коронавірусу.

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Таким чином повністю щепленими від COVID-19 в Україні наразі є 75787 людей. А загалом було зроблено понад один мільйон щеплень.

Також у МОЗ зазначають, що станом на 24 травня до листа очікування вакцинації від коронавірусу записались 584 464 людини.

Початок вакцинації працівників освіти

Раніше у МОЗ України озвучили план розпочати вакцинацію працівників освіти 24-25 травня. Зробити їм щеплення у відомстві хотіли до початку сезону літніх відпусток. Для отримання вакцини працівникам сфери освіти слід повідомити про своє бажання керівнику освітнього закладу. Вакцинацію проводитимуть виїздні вакцинальні бригади.

Повідомлялося, що для імунізації освітян будуть використані 387 тисяч із 483 тисяч доз вакцини від коронавірусу виробництва BioNTech/Pfizer, які Україна отримала у травні. При цьому 22 тисяч працівників освіти, які візьмуть участь у проведенні зовнішнього незалежного оцінювання, вже вакцинували раніше.