ВАКС відклав слухання з обрання запобіжного заходу Татарову на 30 грудня

Призначене на понеділок, 28 грудня, обрання запобіжного заходу заступнику голови Офісу президента України (ОП) Олегу Татарову відклали до 30 грудня. Про це із посиланням на відеотрансляцію засідання Вищого антикорупційного суду (ВАКС) повідомляє інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна".

У агентстві зазначають, що до суду надійшла інформація про зміну процесуального керівника та призначення прокурорів Офісу генерального прокурора України в цій справі. Водночас сторона звинувачення так і не з'явилася на засідання ВАКС. Оскільки участь прокурора під час засідання клопотання про обрання запобіжного заходу є обов'язковою, суд відклав розгляд цього питання.

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Конфлікт НАБУ і Офісу генпрокурора через справу Татарова

18 грудня у Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) повідомили про вручення Татарову підозри щодо його причетності до справи про заволодіння майном Національної гвардії. У бюро зазначили, що заступник голови ОП може бути причетним до фальсифікації судової експертизи у згаданій вище справі.

Але вже в середу, 23 грудня, в НАБУ заявили, що у Офісі генерального прокурора України передали кримінальне провадження за підозрою Татарова до Служби безпеки України (СБУ), і назвали це "безпрецедентним в історії України втручанням у розслідування НАБУ". А 26 грудня стало відомо, що Національне антикорупційне України відкрило кримінальне провадження через можливе незаконне втручання генеральної прокурорки Ірини Венедіктової у справу Татарова. Про це повідомив виконувач обов'язків глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Максим Грищук.

Татаров погрожує Ситнику судом

Офісі генерального прокурора заявили, що не вбачають ознак втручання у діяльність НАБУ під час передачі справи до СБУ. Також Татаров раніше вимагав від директора бюро Артема Ситника спростувати заяву про скоєння ним злочину та заявив про намір подати в суд позов про захист честі, гідності та ділової репутації.

Як повідомлялося, Олег Татаров відомий тим, що в часи Євромайдану у 2014 році, коли він був заступником керівника Головного слідчого управління МВС України, на зустрічі з іноземними дипломатами переконував, що міліція не використовувала вогнепальну зброю проти протестувальників, а характер поранень деяких убитих може свідчити про те, що в них стріляли самі протестувальники.

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