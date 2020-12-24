У Офісі генпрокурора не вбачають втручання в діяльність НАБУ через справу Татарова

У Офісі генерального прокурора (ОГП) не вбачають ознак втручання в діяльність Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) під час передачі до Служби безпеки України (СБУ) розслідування справи про розкрадання майна в Нацгвардії. Про це в четвер, 24 грудня, повідомили в пресслужбі ОГП у відповідь на запит інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна".

"Усі рішення ухвалені Офісом генпрокурора на підставі рішення суду, і вони ґрунтуються виключно на вимогах кримінального процесуального законодавства та Конституції України. Будь-якого втручання в законну діяльність і розслідування кримінальних проваджень НАБУ Офіс генпрокурора не здійснює і не здійснював", - зазначили в пресслужбі ОГП.

В ОГП кажуть, що 23 грудня, спираючись на рішення Печерського суду, заступник генпрокурора Олексій Симоненко ухвалив постанову про зміну підслідності розслідування цієї справи, передавши з НАБУ до СБУ.

"Рішення Печерського районного суду Києва від 14 грудня 2020 року (…) зобов'язує генпрокурора вирішити спір про підслідність у кримінальному провадженні та доручити проведення досудового розслідування в ньому іншому органу. При цьому суд констатував, що НАБУ виступати органом досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні не може. (...) Ухвалою Верховного суду, яка надійшла до Офісу генпрокурора 23 грудня 2020 року, рішення Печерського райсуду залишено в силі, й воно було виконане", - йдеться у відповіді ОГП, яку наводить "Інтерфакс-Україна".

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За інформацією Офісу генпрокурора, оскільки після зміни групи прокурорів у провадженні виникли суперечності, то генпрокурорка Ірина Венедіктова "із метою усунення можливих сумнівів у неупередженості під час ухвалення процесуальних рішень" винесла постанову про відвід від виконання повноважень керівника органу прокуратури в цьому кримінальному провадженні. Отже, як пояснюють у прес-службі ОГП, повноваження було покладено на заступника генпрокурора Олексія Симоненка, який і виконав рішення суду про зміну органу досудового розслідування".

У відповіді Офісі генпрокурора вказується, що Печерський райсуд суд обґрунтовував своє рішення тим, що жоден із фігурантів не належить до суб'єктів, підслідних НАБУ, а "розмір предмета злочину в 250 тисяч гривень" (сума ймовірних розкрадань у 250 тисяч гривень. - Ред.) також нижче, ніж для злочинів, що розслідує НАБУ.

У САП застерігають щодо можливого негативного враження від цієї справи

Тим часом у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) застерегли, що рішення керівництва Офісу генерального прокурора про зміну підслідності в цій справі може створити враження упередженості з боку ОГП. Про це йдеться в заяві САП, оприлюдненій на Facebook-сторінці цього органу.

"У сукупності з тим фактом, що підозрюваним у справі є високопосадовець Офісу президента, може справляти у громадськості враження упередженості з боку Офісу генерального прокурора стосовно вищих посадових осіб, що, у свою чергу, вкрай негативно позначається на авторитеті прокуратури в цілому, а також підриває впевненість громадян у рівності всіх перед законом та віру у верховенство права. САП як частина прокуратури також є співвідповідальною за підтримання та укріплення авторитету і довіри до правосуддя, і саме занепокоєння шкодою, якої завдають цьому авторитету останні події, змушує САП публічно реагувати на те, що сталося", - зазначається в заяві САП.

Справа Татарова

Раніше детективи НАБУ повідомили про підозру заступнику керівника Офісу президента Олегу Татарову, якому інкримінують надання неправомірної вигоди групою осіб щодо забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта в рамках розслідування справи про привласнення майна Нацгвардії України.

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Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) вручила Татарову клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 10 мільйонів гривень.

У НАБУ розцінили передачу справи до СБУ як "безпрецедентне в історії України втручання в розслідування Бюро" з боку Офісу генпрокурора.

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