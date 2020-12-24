У Офісі генпрокурора не вбачають втручання в діяльність НАБУ через справу Татарова

Справу про розкрадання майна Нацгвардії передано до СБУ на підставі рішення суду, тож втручання в діяльність НАБУ немає, запевняють в Офісі генпрокурора.
У Офісі генерального прокурора (ОГП) не вбачають ознак втручання в діяльність Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) під час передачі до Служби безпеки України (СБУ) розслідування справи про розкрадання майна в Нацгвардії. Про це в четвер, 24 грудня, повідомили в пресслужбі ОГП у відповідь на запит інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна".
"Усі рішення ухвалені Офісом генпрокурора на підставі рішення суду, і вони ґрунтуються виключно на вимогах кримінального процесуального законодавства та Конституції України. Будь-якого втручання в законну діяльність і розслідування кримінальних проваджень НАБУ Офіс генпрокурора не здійснює і не здійснював", - зазначили в пресслужбі ОГП.
В ОГП кажуть, що 23 грудня, спираючись на рішення Печерського суду, заступник генпрокурора Олексій Симоненко ухвалив постанову про зміну підслідності розслідування цієї справи, передавши з НАБУ до СБУ.
"Рішення Печерського районного суду Києва від 14 грудня 2020 року (…) зобов'язує генпрокурора вирішити спір про підслідність у кримінальному провадженні та доручити проведення досудового розслідування в ньому іншому органу. При цьому суд констатував, що НАБУ виступати органом досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні не може. (...) Ухвалою Верховного суду, яка надійшла до Офісу генпрокурора 23 грудня 2020 року, рішення Печерського райсуду залишено в силі, й воно було виконане", - йдеться у відповіді ОГП, яку наводить "Інтерфакс-Україна".
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За інформацією Офісу генпрокурора, оскільки після зміни групи прокурорів у провадженні виникли суперечності, то генпрокурорка Ірина Венедіктова "із метою усунення можливих сумнівів у неупередженості під час ухвалення процесуальних рішень" винесла постанову про відвід від виконання повноважень керівника органу прокуратури в цьому кримінальному провадженні. Отже, як пояснюють у прес-службі ОГП, повноваження було покладено на заступника генпрокурора Олексія Симоненка, який і виконав рішення суду про зміну органу досудового розслідування".
У відповіді Офісі генпрокурора вказується, що Печерський райсуд суд обґрунтовував своє рішення тим, що жоден із фігурантів не належить до суб'єктів, підслідних НАБУ, а "розмір предмета злочину в 250 тисяч гривень" (сума ймовірних розкрадань у 250 тисяч гривень. - Ред.) також нижче, ніж для злочинів, що розслідує НАБУ.
Тим часом у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) застерегли, що рішення керівництва Офісу генерального прокурора про зміну підслідності в цій справі може створити враження упередженості з боку ОГП. Про це йдеться в заяві САП, оприлюдненій на Facebook-сторінці цього органу.
"У сукупності з тим фактом, що підозрюваним у справі є високопосадовець Офісу президента, може справляти у громадськості враження упередженості з боку Офісу генерального прокурора стосовно вищих посадових осіб, що, у свою чергу, вкрай негативно позначається на авторитеті прокуратури в цілому, а також підриває впевненість громадян у рівності всіх перед законом та віру у верховенство права. САП як частина прокуратури також є співвідповідальною за підтримання та укріплення авторитету і довіри до правосуддя, і саме занепокоєння шкодою, якої завдають цьому авторитету останні події, змушує САП публічно реагувати на те, що сталося", - зазначається в заяві САП.
Раніше детективи НАБУ повідомили про підозру заступнику керівника Офісу президента Олегу Татарову, якому інкримінують надання неправомірної вигоди групою осіб щодо забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта в рамках розслідування справи про привласнення майна Нацгвардії України.
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Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) вручила Татарову клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 10 мільйонів гривень.
У НАБУ розцінили передачу справи до СБУ як "безпрецедентне в історії України втручання в розслідування Бюро" з боку Офісу генпрокурора.
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