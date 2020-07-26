Заступником глави ОП призначили близького соратника Віталія Захарченка

Володимир Зеленський призначив заступником керівника Офісу Президента України Олега Татарова, який відповідатиме за правоохоронний напрям. Відповідний указ глава держави підписав 5 серпня.

"До компетенції Олега Татарова буде входити формування державної політики у сфері правоохоронної діяльності, експертно-аналітичне забезпечення роботи Офісу Президента України, забезпечення гарантій національної безпеки держави у сферах правоохоронної діяльності, протидії корупції, захисту прав людини", - йдетьс в тексті указу.

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На сайті Офісу президента зазначається, що Олег Татаров - доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, адвокат. Тривалий час працював у органах внутрішніх справ, зокрема обіймав посаду заступника начальника Головного слідчого управління МВС України, а з 2014 року займався адвокатською практикою, очолював адвокатське об’єднання. Вільно володіє англійською мовою.

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Втім, Татаров відомий тим, що в часи Євромайдану у 2014 році, коли він був заступником керівника Головного слідчого управління МВС України, чиновник на зустрічі з послами країн ЄС, "Великої вісімки", Норвегії, Швейцарії та Китаю переконував, що міліція не використовувала вогнепальну зброю проти протестувальників, а характер поранень деяких убитих може свідчити про те, що в них стріляли самі протестувальники.

Також відомо, що у 2014 році, вже після Революції гідності, Татарова хотіли призначити заступником глави Херсонської ОДА. Але після резонансу в ЗМІ херсонський губернатор відмовився від цієї ідеї. Як адвокат Татаров представляв інтереси колишнього заступника глави адміністрації Януковича Андрія Портнова.