Заступником глави ОП призначили близького соратника Віталія Захарченка

Володимир Зеленський призначив заступником керівника Офісу президента Олега Татарова, який перебував на посаді заступника глави головного слідчого управління МВС епохи Віктора Януковича та Євромайдану.
Володимир Зеленський призначив заступником керівника Офісу Президента України Олега Татарова, який відповідатиме за правоохоронний напрям. Відповідний указ глава держави підписав 5 серпня.
"До компетенції Олега Татарова буде входити формування державної політики у сфері правоохоронної діяльності, експертно-аналітичне забезпечення роботи Офісу Президента України, забезпечення гарантій національної безпеки держави у сферах правоохоронної діяльності, протидії корупції, захисту прав людини", - йдетьс в тексті указу.
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На сайті Офісу президента зазначається, що Олег Татаров - доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, адвокат. Тривалий час працював у органах внутрішніх справ, зокрема обіймав посаду заступника начальника Головного слідчого управління МВС України, а з 2014 року займався адвокатською практикою, очолював адвокатське об’єднання. Вільно володіє англійською мовою.
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Втім, Татаров відомий тим, що в часи Євромайдану у 2014 році, коли він був заступником керівника Головного слідчого управління МВС України, чиновник на зустрічі з послами країн ЄС, "Великої вісімки", Норвегії, Швейцарії та Китаю переконував, що міліція не використовувала вогнепальну зброю проти протестувальників, а характер поранень деяких убитих може свідчити про те, що в них стріляли самі протестувальники.
Також відомо, що у 2014 році, вже після Революції гідності, Татарова хотіли призначити заступником глави Херсонської ОДА. Але після резонансу в ЗМІ херсонський губернатор відмовився від цієї ідеї. Як адвокат Татаров представляв інтереси колишнього заступника глави адміністрації Януковича Андрія Портнова.