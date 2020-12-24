НАБУ: Офіс генпрокурора відібрав справу Татарова у НАБУ і передав СБУ

Заступник Генерального прокурора Олексій Симоненко в середу, 23 грудня, передав кримінальне провадження за підозрою заступника керівника Офісу президента Олега Татарова від Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) до Служби безпеки України (СБУ), повідомили в НАБУ.

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"Рішення ухвалене втаємничено, без консультацій із НАБУ та САП, фактично під покровом ночі: відповідна відмітка в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зроблена о 23:42", - повідомила пресслужба Бюро і назвала такі дії "безпрецедентним в історії України втручанням у розслідування НАБУ".

У Бюро нагадали, що закон забороняє передавати справи, в яких досліджуються злочини, підслідні НАБУ, до інших органів досудового розслідування. "Таким чином Офіс генерального прокурора свідомо ухвалив незаконне рішення, яке грубо протирічить вимогам Кримінального процесуального кодексу України", - наголосили в НАБУ.

При цьому вже за декілька годин 24 грудня Вищий антикорупційний суд України мав обрати Татарову запобіжний захід. Слідство клопотало про його тримання під вартою з альтернативою застави у 10 мільйонів гривень. "Щоб унеможливити обрання запобіжного заходу, справу для розслідування передали СБУ, довівши цей факт до відома прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури о 9-й ранку", - заявили у НАБУ.

"Тож, замість захисту інтересів держави, яка зазнала збитків через дії підозрюваного, Офіс Генерального прокурора (ОГП) фактично встав на його особистий захист. Такі дії повністю дискредитують орган державної влади, чия діяльність має ґрунтуватися на верховенстві права, законності та справедливості, неупередженості та об’єктивності. Всім цим ОГП знехтував заради захисту чиновника, підозрюваного у корупції", - підсумували у Бюро.

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Нагадаємо, 18 грудня у НАБУ поінформували, що їхні детективи повідомили Татарову про підозру. Слідство вважає, що підозрюваний - у минулому топпосадовець держкомпанії "УкрБуд" - може бути причетним до надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 мільйоном гривень Національної гвардії України.

Утім, Татаров заявляє, що інформація про дачу санкції на його затримання є брехнею, також він відкидає усі звинувачення проти себе. Крім того, Татаров погрожує главі НАБУ Артему Ситнику судом.

Заступник голови ОП є третім підозрюваним у вчиненні зазначеного злочину. Окрім нього у справі підозрюються заступник директора державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України та колишній народний депутат, колишній кінцевий бенефіціарний власник ТОВ "Укрбуд Девелопмент"

Раніше українські ЗМІ із посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомляли, що антикорупційні органи розслідують факт можливої причетності Олега Татарова до фальсифікації експертизи у справі про заволодіння майном Нацгвардії, фігурантом якої є колишній народний депутат Максим Микитась.