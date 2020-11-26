Заступник керівника Офісу президента Татаров погрожує судом главі НАБУ Ситнику

Заступник керівника Офісу президента Олег Татаров, який фігурує в справі колишнього депутата Верховної Ради Максима Микитася, вимагає від директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника спростувати заяву про скоєння ним спільно з фігурантами будівельних скандалів низки злочинів, і має намір подати в суд позов про захист честі, гідності та ділової репутації. Про це він повідомив у суботу, 12 грудня, у своєму Telegram-каналі.

"Директор НАБУ Ситник вчора черговий раз назвав моє прізвище разом із підозрюваними у скоєнні низки злочинів фігурантами будівельних скандалів. Пов'язую це зі своєю системною роботою зі зміцнення незалежності в правоохоронних органах. Вимагаю від Ситника негайно спростувати недостовірну інформацію або публічно продемонструвати суспільству докази моєї причетності до протиправної діяльності", - написав Татаров.

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Заступник глави ОП також заявив, що наполягає на незалежній міжнародній або вітчизняній експертизі будь-яких електронних, відео- або аудіоданих, які нібито свідчать про його участь в незаконній діяльності. "Ще раз підкреслюю. Нікому не вдасться через фальсифікацію кримінальних справ вплинути на мої переконання і позицію у ввіреній мені сфері роботи", - заявив Татаров.

Він також заявив, щона початку наступного тижня збирається подати позов проти Ситника. "На початку тижня у відношенні директора НАБУ Ситника мною буде подано позов про захист честі, гідності та ділової репутації. Кожен чиновник повинен відповідати за свої слова та дії", - написав заступник керівника Офісу президента.

Татаров проти Ситника

Нагадаємо, раніше українські ЗМІ із посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомляли, що антикорупційні органи розслідують факт можливої причетності заступника керівника Офісу президента України Олега Татарова до фальсифікації експертизи у справі про заволодіння майном Нацгвардії, фігурантом якої є колишній народний депутат Максим Микитась.

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Згодом у низці ЗМІ було розміщено інформацію з посиланням на свої джерела про те, що 2 грудня планувалося вручення підозри Татарову, однак цього не сталося, і генпрокурор замінила процесуальних керівників у цій справі. У НАБУ заявили про тиск на слідство у справі про привласнення майна Нацгвардії з боку Офісу генпрокурора, оскільки генпрокурор Ірина Венедиктова замінила процесуальних керівників. 5 грудня Татаров заявив, що доки перебуває у владі, має намір і далі просувати політику зменшення впливу на Україну сил, які намагаються нав'язати країні зовнішнє управління. 10 грудня Ситник пояснив закритість інформації про свідчення, які дає фігурант справи щодо незаконного заволодіння майном Нацгвардії Максим Микитась, необхідністю коректного збору інформації на колишніх і нинішніх топ-чиновників, щоб надалі це не викликало спекуляцій.

Хто такий Татаров

Нагадаємо, Олег Татаров відомий тим, що в часи Євромайдану у 2014 році, коли він був заступником керівника Головного слідчого управління МВС України, чиновник на зустрічі з послами країн ЄС, "Великої вісімки", Норвегії, Швейцарії та Китаю переконував, що міліція не використовувала вогнепальну зброю проти протестувальників, а характер поранень деяких убитих може свідчити про те, що в них стріляли самі протестувальники.

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Також відомо, що у 2014 році, вже після Революції гідності, Татарова хотіли призначити заступником голови Херсонської ОДА. Але після резонансу в ЗМІ херсонський губернатор відмовився від цієї ідеї. Як адвокат Татаров представляв інтереси колишнього заступника глави адміністрації Януковича Андрія Портнова.