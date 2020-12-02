 НАБУ звинувачує Офіс генпрокурора в перешкоджанні роботі слідчих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.12.2020

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НАБУ звинувачує Офіс генпрокурора в перешкоджанні роботі слідчих

Офіс генерального прокурора перешкоджає притягненню винних до відповідальності у справі Національної гвардії, заявили в НАБУ.

НАБУ звинувачує Офіс генпрокурора в перешкоджанні роботі

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) в середу, 2 грудня, звинуватило Офіс генерального прокурора в перешкоджанні притягненню винних до відповідальності у справі Національної гвардії.

"Увечері 1 грудня 2020 року генеральна прокурорка (Ірина Венедіктова. - Ред.) таємно, не сповіщаючи самих процесуальних керівників, без вивчення матеріалів кримінального провадження, за відсутності будь-яких правових підстав, тобто всупереч вимогам КПК України, змінила процесуальних керівників в кримінальному провадженні за фактом надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі про заволодіння 81 мільйонів гривень Національною гвардією України", - йдеться в повідомленні пресслужби НАБУ.

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Повідомляється, що в результаті цих дій детективи НАБУ і прокурори Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) не змогли в передбачені законом терміни здійснити заплановані слідчі та процесуальні дії, а саме повідомити про підозру ймовірному учасникові зазначеного злочину - колишньому чиновнику державної компанії "Укрбуд". Крім цього, повідомляється, що за останні півроку Офіс генпрокурора вдавався до подібних дій не вперше. Наприклад, 10 вересня НАБУ і САП направили генпрокурорці проєкт повідомлення про підозру чинному нардепу як ймовірному учаснику злочинної групи, проте генпрокурорка із незрозумілих причин підписала підозру тільки 16 вересня, при цьому зауваження до тексту підозри були відсутніми.

Екснардеп відшкодував 50 мільйонів гривень

Також НАБУ повідомило, що підозрюваний у причетності до заволодіння майном Головного управління Національної гвардії України колишній народний депутат України добровільно відшкодував до державного бюджету 50 мільйонів гривень від загальної суми збитків у 81,64 мільйона гривень. При цьому у повідомленні не зазначається ім'я та прізвище підозрюваного, проте згадується, що він також є бенефіціарним власником (контролером) ТОВ "Укрбуд Девелопмент", що вказує на Максима Микитася, народного депутата Верховної Ради VIII скликання (2016-2019 років).

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