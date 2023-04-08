Уряд ФРН хоче активніше протидіяти обходу санкцій щодо РФ

Віцеканцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Габек (Robert Habeck) закликав до жорсткішого митного контролю, щоб підвищити ефективність нагляду за дотриманням санкцій, запроваджених проти Росії через розпочату нею війну проти України. Про це він сказав в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke, опублікованому в суботу, 8 квітня.

За словами німецького урядовця, слід вжити жорсткіших заходів проти компаній, які ведуть бізнес з Росією через треті країни і таким чином оминають санкції ЄС. "Не можна миритися з тим, що дія санкцій підривається обманним шляхом (…) Ми зобов'язані це зробити не в останню чергу для людей в Україні", - зазначив політик.

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Приклад Данії

Як приклад успішної боротьби з обходом санкцій Габек навів досвід Данії. За його словами, митна служба цієї країни демонструє високий рівень пильності, перевіряючи торгові потоки та супровідну документацію та вимагаючи від компаній додаткову інформацію у разі потреби.

Якщо з'являються такі аномалії, приміром, "велика кількість певних товарів, які раніше йшли до Росії, тепер раптом постачаються практично в такій же кількості до третьої країни, це - привід для перевірки", зазначив він.

"Німецьке законодавство про зовнішню торгівлю також визнає законність таких запитів щодо інформації та потреб у перевірці. Якщо такого підходу цілеспрямовано дотримуватимуться, ми зможемо зміцнити ефективність наших установ", - сказав Габек.

За словами посадовця, наприкінці лютого він запропонував низку конкретних кроків для ефективнішої боротьби з ухиленням від санкцій, і зараз вони обговорюються у федеральному уряді та з партнерами Німеччини в Європейському Союзі.

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Гарантії для німецьких фірм в Україні

Після візиту до Києва на початку цього тижня, Роберт Габек заявив, що очікує збільшення кількості німецьких компаній, які братимуть участь у відновленні України завдяки державним інвестиційним гарантіям. "Багато підприємств зацікавлені у приході в Україну, в інвестуванні в Україну", - зазначив міністр 5 квітня.

Він додав, що перші компанії вже підключилися до цього процесу. "Якщо деякі з них почнуть (приходити на український ринок - Ред.) зараз, і якщо інструменти держгарантій доступні, то я можу уявити, що інші фірми будуть зацікавлені. Список заявок - значно довший", - підкреслив політик.

За даними мовника Deutschlandfunk, такими гарантіями вже забезпечені одинадцять проєктів на суму 220 мільйонів євро.

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