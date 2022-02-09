В Україну прибула військова допомога США та Великобританії

Літаки із військовою допомогою від США та Великобританії прибули до України. Про це написав у Фейсбук міністр оборони України Олексій Резніков у середу, 9 лютого.

"Борт від наших друзів із США доправив у Київ амуніцію вагою понад 80 тонн. Мова йде про бойові патрони. Дякую за послідовну підтримку у всіх напрямках!" - написав він. Це уже дев'ятий вантаж із США, починаючи із січня. Загалом Україна отримала уже понад 700 тонн американської допомоги.

Також міністр написав про отримання військового майна та спорядження із Великобританії - зокрема, бронежилетів та шоломів.

Ситуація на кордоні з Росією

Протягом останніх кількох місяців західні ЗМІ та високопосадовці з посиланням на дані розвідок повідомляють про скупчення російських військ біля українського кордону. Через це країни Заходу посилили дипломатичну та матеріальну допомогу Україні.

Захід наполягає, що стягування російських сил до українського кордону продовжується. Лідери західних країн побоюються, що Кремль готується до війни, натомість Москва заперечує агресивні плани щодо України.

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