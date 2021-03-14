 В Україні за минулу добу вакцинували майже дев′ять тисяч осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.03.2021

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Новини

В Україні за минулу добу вакцинували майже дев'ять тисяч осіб

Загальна кількість щеплених українців перевищила 62 тисячі. Із 22 березня в Україні запрацюють кабінети щеплень, тож вакцинацію можна буде проходити у сімейних лікарів.

Жінка в Києві отримує щеплення від коронавірусу

За останню добу в Україні від коронавірусу вакцинували 8928 осіб, а загальна кількість щеплених українців перевищила 62 тисячі. Про це у вівторок, 16 березня, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

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Він також додав, що станом на 15 березня у список очікування вакцинації від COVID-19 записалася 265 601 особа.

Раніше Степанов висловив своє незадоволення низькими темпами вакцинації від коронавірусу і закликав місцеву владу їх прискорити. "Це питання, яке ми піднімаємо перед місцевою владою, не міністерство ж безпосередньо вакцинує. Ми дали всі можливості, навчили всі мобільні бригади, загальна кількість мобільних бригад, яка має працювати, - не менше дев'яти мобільних бригад на область. Згідно з нашим планом, з 22 березня ми відкриваємо кабінети щеплень, коли щеплення будуть проходити в кабінетах щеплень у сімейних лікарів. Під час селектора з головами ОДА я знову піднімав питання, що вони вже мали вийти не на 10 тисяч, а більше 12-14 тисяч на добу щодо вакцинації. У них є всі можливості для цього", - сказав міністр у понеділок в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

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Показники інфікування коронавірусом знову зросли

Станом на ранок вівторка в Україні зафіксовано 9 642 нових випадки захворювання на COVID-19, одужали - 6202 особи, померли 264 інфікованих SARS-CoV-2 пацієнти.

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За весь час епідемії в Україні підтверджено близько 1,47 мільйона випадків інфікування коронавірусом, понад 28,6 тисячі осіб померли.

Дивитись відео 03:43

Індійська вакцина Covishield для України: що варто знати

  • Обкладинки журналів Time Magazine та Spiegel з портретами засновників фірми BioNTech

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    BioNTech та Pfizer: початок мРНК-революції

    Першою вакциною від COVID-19, дозволеною до застосування в США і ЄС, стала розробка німецьких вчених Угура Шахіна і його дружини Езлем Тюречі. Їхня фірма BioNTech з Майнца уклала альянс з американським гігантом Pfizer. У 2021 році будуть випущені два мільярди доз. Завдяки цій вакцині ЗМІ заговорили про "революцію" у фармацевтиці - вона стала першою вакциною, що базується на матричній РНК.

  • Штаб-квартира компанії Moderna

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Moderna: родом з університету Гарварда

    На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.

  • Індійська лікарка демонструє ампулу з вакциною AstraZeneca

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    У AstraZeneca - "оксфордська вакцина"

    Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.

  • Прибуття першої партії вакцини Спутник V в Болівію.

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    "Спутник V": найперша реєстрація

    У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.

  • Президент Індонезії Джоко Відодо робить щеплення вакциною Sinovac Biotech

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sinovac: тихий конкурент з Китаю

    Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.

  • Ілон Маск демонструє депутатам Бундестагу Німеччини принтер для вакцин Curevac

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    CureVac: принтер для вакцин від Tesla

    Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.

  • Завод компанії Sanofi у Франкфурті-на-Майні

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу

    Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.

  • Ампули з вакциною фірми Janssen, що належить Johnson&Johnson

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Johnson&Johnson: достатньо однієї дози

    Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.

    Автор: Андрій Гурков


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