В Україні за минулу добу вакцинували майже дев'ять тисяч осіб

За останню добу в Україні від коронавірусу вакцинували 8928 осіб, а загальна кількість щеплених українців перевищила 62 тисячі. Про це у вівторок, 16 березня, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

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Він також додав, що станом на 15 березня у список очікування вакцинації від COVID-19 записалася 265 601 особа.

Раніше Степанов висловив своє незадоволення низькими темпами вакцинації від коронавірусу і закликав місцеву владу їх прискорити. "Це питання, яке ми піднімаємо перед місцевою владою, не міністерство ж безпосередньо вакцинує. Ми дали всі можливості, навчили всі мобільні бригади, загальна кількість мобільних бригад, яка має працювати, - не менше дев'яти мобільних бригад на область. Згідно з нашим планом, з 22 березня ми відкриваємо кабінети щеплень, коли щеплення будуть проходити в кабінетах щеплень у сімейних лікарів. Під час селектора з головами ОДА я знову піднімав питання, що вони вже мали вийти не на 10 тисяч, а більше 12-14 тисяч на добу щодо вакцинації. У них є всі можливості для цього", - сказав міністр у понеділок в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

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Показники інфікування коронавірусом знову зросли

Станом на ранок вівторка в Україні зафіксовано 9 642 нових випадки захворювання на COVID-19, одужали - 6202 особи, померли 264 інфікованих SARS-CoV-2 пацієнти.

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За весь час епідемії в Україні підтверджено близько 1,47 мільйона випадків інфікування коронавірусом, понад 28,6 тисячі осіб померли.

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