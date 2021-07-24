В Угорщині обмежили продаж дитячих книг на тему ЛГБТК

Уряд Угорщини, який очолює партія "Фідес" прем'єра Віктора Орбана, обмежив продаж дитячих книг, в яких розповідається про ЛГБТК. Відповідне розпорядження опубліковане у п'ятницю увечері, 6 серпня.

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Згідно з документом, такі книжки не можуть виставляти на вітринах магазинів. Крім того, їх взагалі не має бути видно. Натомість такі книжки потрібно буде продавати в упаковках, завдяки яким їх неможливо буде ідентифікувати. Крім того, реалізація цих книжок дозволена на відстані 200 метрів від шкіл і церков.

Правило про 200 метрів нагадує угорське законодавство про проституцію, адже секс-працівникам і працівницям також заборонено пропонувати свої послуги на відстані 200 метрів від шкіл і церков, нагадує агенція dpa.

Ухвалені правила набудуть чинності через 30 днів. Як повідомлялося, раніше в Угорщині було ухвалено суперечливий закон, який забороняє надавати інформацію про гомосексуалізм, транссексуальність та зміну статі людям у віці до 18 років. Парламент Угорщини, де домінує правляча націоналістична партія "Фідес" Орбана, схвалив цей закон у червні. Він, зокрема, забороняє дітям доступ до публікацій про негетеросексуальні стосунки та рекламу, в яких ЛГБТК-спільноти зображені як частина суспільних норм.

У ЄС гостро критикували цей документ, бо вважають його дискримінаційним. Європейська Комісія заявила, що здійснить правові кроки щодо Угорщини у зв'язку з імовірною дискримінацією секс-меншин.

Натомість офіційний Будапешт відкидає критику і аргументує тим, що прагне захистити право батьків самостійно вирішувати питання сексуальної просвіти дітей.

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