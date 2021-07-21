В Угорщині пройшла багатотисячна хода за права ЛГБТК

Тисячі угорців у суботу, 24 липня, вийшли на демонстрацію у Будапешті за права ЛГБТК-меншин, повідомляє агенція dpa з посиланням на місцеві ЗМІ. Цього року щорічний "Будапешт-прайд" проходить на тлі посилення політики уряду прем'єр-міністра країни Віктора Орбана, спрямованої проти представників секс-меншин.

Нещодавно Орбан оголосив проведення референдуму в країні щодо питань, пов'язаних із сексуальним вихованням дітей. Це рішення пролунало на тлі протистояння між угорською владою та Євросоюзом через суперечливий закон, що передбачає обмеження доступу дітей до інформації про ЛГБТК-спільноту.

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Нагадаємо, 15 червня парламент Угорщини ухвалив закон, який обмежує право молоді на отримання інформації про гомосексуальність і транссексуальність. Закон накладає заборону на доступні для дітей та молоді книжки, фільми та інші носії інформації, що зображає інші, ніж гетеросексуальність, види сексуальності. Заборонені всі види реклами, в яких присутні гомосексуальні або трансгендерні люди. Ці норми є частиною пакета законодавства, в якому йдеться про жорсткіше покарання за сексуальне насильство проти дітей та молоді, а також створення "реєстру педофілів". Уряд Віктора Орбана аргументує ухвалення таких законів прагненням захистити право дітей на отриману при народженні гендерну ідентичність.

15 липня у Єврокомісії заявили, що здійснять правові кроки щодо Угорщини у зв'язку з імовірною дискримінацією секс-меншин.

Ультиматум для ЄС

Між тим, увечері в п'ятницю, 23 липня, Віктор Орбан видав указ, згідно з яким Угорщині заборонено приймати допомогу з боку ЄС для відновлення економіки після коронавірусу, якщо Брюссель прив'яже отримання цієї допомоги до скасування суперечливого закону щодо секс-меншин. Ідеться про пакет допомоги сумою в 7,2 мільярда євро.