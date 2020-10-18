В Італії запроваджують жорсткі карантинні обмеження

На тлі зростання випадків інфікування коронавірусом в Італії прем'єр-міністр країни Джузеппе Конте у неділю, 25 жовтня, підписав розпорядження про додаткові обмежувальні заходи, які покликані стримати поширення інфекції. Як випливає з документа, з 26 жовтня ресторани та бари закриватимуться для відвідувачів о 18-й годині. Окрім того, зачиненими будуть театри, кінотеатри, концертні зали, фітнес-клуби, басейни та лижні курорти, повідомляє інформагенція dpa.

Ці заходи попередньо повинні діяти до 24 листопада. Згідно з розпорядженням, після 18-ї години заклади харчування зможуть працювати у режимі продажу на винос. Музеї залишатимуться відкритими, але мають обмежити число відвідувачів.

Окрім того, для щонайменше 75 відсотків учнів гімназій має бути організоване онлайн-навчання. Також уряд Італії радить відмовитися від прийому гостей удома та поїздок, які не є необхідними.

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У країні багато підприємців вже заявили про свою стурбованість щодо подальшого ведення бізнесу через запровадження нових обмежень. А у Неаполі та Римі, де вже діє комендантська година, останніми днями відбулися протести проти карантинних обмежень, які переростали у сутички з поліцією.

Сутички протестувальників з поліцією у Римі 24 жовтня

Італія навесні була однією з найбільш уражених коронавірусною інфекцією європейських країн. Внаслідок жорстких обмежувальних заходів уряду вдалося до травня стабілізувати ситуацію. В останні тижні в Італії, як і в інших країнах Європи, спостерігається суттєве зростання кількості випадків інфікування коронавірусом. Напередодні повідомили про майже 20 тисяч нових випадків за добу, що є рекордним показником для країни. Загальне число підтверджених інфікувань з початку пандемії перевищило пів мільйона, померли більш ніж 37 тисяч людей, в яких зафіксували зараження.