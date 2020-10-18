 В Італії запроваджують жорсткі карантинні обмеження | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.10.2020

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Новини

В Італії запроваджують жорсткі карантинні обмеження

Уряд Італії посилює обмеження, аби стримати поширення коронавірусної інфекції. Зачиняються кінотеатри та фітнес-клуби, ресторани прийматимуть відвідувачів лише до 18-ї години.

Спорожнілі вулиці були звичним явищем для Рима під час локдауну весною цього року

Спорожнілі вулиці були звичним явищем для Рима під час локдауну весною цього року

На тлі зростання випадків інфікування коронавірусом в Італії прем'єр-міністр країни Джузеппе Конте у неділю, 25 жовтня, підписав розпорядження про додаткові обмежувальні заходи, які покликані стримати поширення інфекції. Як випливає з документа, з 26 жовтня ресторани та бари закриватимуться для відвідувачів о 18-й годині. Окрім того, зачиненими будуть театри, кінотеатри, концертні зали, фітнес-клуби, басейни та лижні курорти, повідомляє інформагенція dpa.

Ці заходи попередньо повинні діяти до 24 листопада. Згідно з розпорядженням, після 18-ї години заклади харчування зможуть працювати у режимі продажу на винос. Музеї залишатимуться відкритими, але мають обмежити число відвідувачів.

Окрім того, для щонайменше 75 відсотків учнів гімназій має бути організоване онлайн-навчання. Також уряд Італії радить відмовитися від прийому гостей удома та поїздок, які не є необхідними.

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У країні багато підприємців вже заявили про свою стурбованість щодо подальшого ведення бізнесу через запровадження нових обмежень. А у Неаполі та Римі, де вже діє комендантська година, останніми днями відбулися протести проти карантинних обмежень, які переростали у сутички з поліцією.

Сутички протестувальників з поліцією у Римі 24 жовтня

Сутички протестувальників з поліцією у Римі 24 жовтня

Італія навесні була однією з найбільш уражених коронавірусною інфекцією європейських країн. Внаслідок жорстких обмежувальних заходів уряду вдалося до травня стабілізувати ситуацію. В останні тижні в Італії, як і в інших країнах Європи, спостерігається суттєве зростання кількості випадків інфікування коронавірусом. Напередодні повідомили про майже 20 тисяч нових випадків за добу, що є рекордним показником для країни. Загальне число підтверджених інфікувань з початку пандемії перевищило пів мільйона, померли більш ніж 37 тисяч людей, в яких зафіксували зараження.

  • Таїланд: навчання у пластиковій коробці

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Таїланд: навчання у пластиковій коробці

    Близько 250 школярок та школярів в одній зі шкіл у Бангкоку повинні сидіти у пластикових боксах. Утім, вони не замінюють захисні маски для обличчя. До того ж перед кожною класною кімнатою стоять умивальники з милом, а на вході до будівлі школи встановлені пристрої для вимірювання температури тіла. Суворі заходи видаються дієвими: з середини липня у школі не було жодного випадку захворювання.

  • Нова Зеландія: хтось - до школи, а хтось - на карантин

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Нова Зеландія: хтось - до школи, а хтось - на карантин

    Ці школярки зі столиці Нової Зеландії Веллінгтона радіють, оскільки їм дозволено йти до школи. Іншою є ситуація в місті Окленді. Після того, як вже понад три місяці Нова Зеландія вважалася вільною від коронавірусу країною, в найбільшому її місті було підтверджено чотири нових інфікування. Школи та усі магазини, робота яких не є критичною, були закриті. Жителів міста закликали залишатися вдома.

  • Швеція: особливий шлях також і в школах

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Швеція: особливий шлях також і в школах

    Наразі у Швеції тривають шкільні літні канікули. Але ця фотографія зі святкування випускного в одній зі шкіл Стокгольма на початку літа символізує особливий шлях, який обрала скандинавська країна у боротьбі з коронавірусом. На відміну від багатьох інших країн світу, у Швеції немає ані обов'язку носити маски, ані закритих магазинів чи шкіл.

  • Навчання в Німеччині під час пандемії

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Німеччина: у масках і з дотриманням дистанції

    Школярки та школярі у найбільш густонаселеній федеральній землі Німеччини, Північному Рейні-Вестфалії, зобов'язані носити маски в приміщеннях шкіл. Шкільний рік у цій землі розпочався 12 серпня. На відміну від решти федеральних земель, до 31 серпня тут учням було заборонено знімати маски навіть на уроках. Однак 1 вересня цю норму скасували.

  • Палестина: відновлення навчання після довгої паузи

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Палестина: відновлення навчання після довгої паузи

    У місті Хеврон на Західному березі річки Йордан, що на 30 кілометрів південніше Єрусалима, знову запрацювали школи. Школярі також мають носити маски, а подекуди - навіть рукавички. До цього з березня школи на Західному березі річки Йордан були зачинені на карантин. Хеврон вважався епіцентром поширення коронавірусу.

  • Туніс: маски на уроках почали носити ще у травні

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Туніс: маски на уроках почали носити ще у травні

    У цьому класі в одній з шкіл туніської столиці Тунісу маски використовували ще у травні. Це правило стане обов'язковим в усьому Тунісі з відкриттям шкіл восени. З березня школи в країні були зачинені протягом кількох тижнів. Уряд перевів навчання на дистанційний режим, а навчальні матеріали демонструвалися по телебаченню або пропонувалися в інтернеті. На початку літа навчання у школах відновилося.

  • Індія: уроки через гучномовець

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Індія: уроки через гучномовець

    Особливий спосіб навчання пропонує ця школа у селі Дандвал у західному індійському штаті Махараштра: школярам й школяркам, які не мають доступу до інтернету, школа пропонує щось на зразок додаткових уроків для того, щоб надолужити пропущений навчальний матеріал. Й робиться це через гучномовець. Штат Махараштра був особливо уражений коронавірусом.

  • ДР Конго: без вимірювання температури тіла не пустять на уроки

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    ДР Конго: без вимірювання температури тіла не пустять на уроки

    Спокійно: цьому хлопцеві у столиці Демократичної республіки Конго Кіншасі не приставили пістолета до лоба. Скоріше, влада у цьому елітному районі міста серйозно ставиться до заходів проти коронавірусу. Кожному учневі чи учениці цієї школи на вході до будівлі вимірюють температуру тіла. Також у школах діє обов'язок носити маски.

  • США: учням теж вимірюють температуру тіла

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    США: учням теж вимірюють температуру

    У США у школах учням також вимірюють температуру тіла. Ці заходи для боротьби з коронавірусом вважаються вкрай необхідними для США, оскільки коронавірусна криза боляче вдарила по країні. 19 серпня у США була зафіксована рекордна з кінця травня кількість смертей людей, в яких раніше був підтверджений діагноз COVID-19.

  • Бразилія: обійми для боротьби зі смутком

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Бразилія: обійми для боротьби зі смутком

    Маура Сілва є вчителькою у школі в Ріо-де-Жайнейро. Неподалік від школи, де вона працює, розташовані одні з найбільших нетрів багатомільйонного міста. Для того, щоб хоча б трошки підняти настрій своїм підопічним, вона винайшла своєрідний "набір для обійм". На цій фотографії вона відвідує одного з учнів й допомагає йому вдягнути поліетиленові рукавички - після цього вона зможе потиснути йому руку.

    Автор: Даніель Гайнріх


Аудіо й відео до теми

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