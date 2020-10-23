Коронавірус: в Італії другий день поспіль рекорд - нині понад 19 тисяч заражень

Італійські органи охорони здоров'я зафіксували впродовж останніх 24 годин понад 19 тисяч випадків зараження коронавірусом - небачений дотепер показник. Утім, число летальних випадків дещо зменшилося.
Упродовж останніх 24 годин в Італії зафіксовано 19143 нові випадки інфікування коронавірусом. Такі дані оприлюднив у п'ятницю, 23 жовтня, уряд у Римі, передає інформагенція Reuters. Як зазначається, це число заражень - новий абсолютний рекорд для Італії з початку пандемії COVID-19. Дотеперішній рекорд було зафіксовано напередодні - 16079.
Щодо кількості смертей, то нинішній показник - 91 - нижче, ніж за попередній день - 136. Крім того, це так само значно нижче за кількість летальних випадків, що спостерігалася під час першої хвилі пандемії в березні і квітні.
Якщо раніше найбільше від спалаху пандемії постраждав розташований на півночі країни регіон Ломбардія, то тепер збільшення кількості заражень спостерігається по всій країні, наголошують у італійському уряді.
За даними Університету Джонса Хопкінса (США), в Італії від початку пандемії виявлено близько 485 тисяч випадків зараження коронавірусом.
Найбільше від пандемії COVID-19 в Європі постраждали Франція та Іспанія - в обох країнах офіційно підтверджено вже понад мільйон випадків у кожній. Між тим 23 жовтня прем'єр Іспанії заявив, що насправді в країні втричі більше заражень коронавірусом, тобто понад три мільйони.
Тільки у Франції протягом доби зафіксовано понад 30 тисяч нових інфікованих коронавірусом.
Протягом минулої доби рекордна кількість заражень коронавірусом від початку пандемії COVID-19 зафіксована в Італії та Австрії. У Бельгії не виключають перевантаження відділень інтенсивної терапії в лікарнях.