Коронавірус: в Італії другий день поспіль рекорд - нині понад 19 тисяч заражень

Упродовж останніх 24 годин в Італії зафіксовано 19143 нові випадки інфікування коронавірусом. Такі дані оприлюднив у п'ятницю, 23 жовтня, уряд у Римі, передає інформагенція Reuters. Як зазначається, це число заражень - новий абсолютний рекорд для Італії з початку пандемії COVID-19. Дотеперішній рекорд було зафіксовано напередодні - 16079.

Щодо кількості смертей, то нинішній показник - 91 - нижче, ніж за попередній день - 136. Крім того, це так само значно нижче за кількість летальних випадків, що спостерігалася під час першої хвилі пандемії в березні і квітні.

Якщо раніше найбільше від спалаху пандемії постраждав розташований на півночі країни регіон Ломбардія, то тепер збільшення кількості заражень спостерігається по всій країні, наголошують у італійському уряді.

За даними Університету Джонса Хопкінса (США), в Італії від початку пандемії виявлено близько 485 тисяч випадків зараження коронавірусом.

Найбільше від пандемії COVID-19 в Європі постраждали Франція та Іспанія - в обох країнах офіційно підтверджено вже понад мільйон випадків у кожній. Між тим 23 жовтня прем'єр Іспанії заявив, що насправді в країні втричі більше заражень коронавірусом, тобто понад три мільйони.

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