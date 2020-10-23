У Неаполі протест проти коронавірусних обмежень переріс у сутички з поліцією

В італійському Неаполі протести проти коронавірусних обмежень у ніч на суботу, 24 жовтня, переросли у сутички з поліцією. Кілька сотень протестувальників, які вийшли на вулиці під час дії комендантскої години, жбурляли в поліцейських різні предмети, палили фаєри та підпалювали сміттєві баки. Поліція застосувала проти протестувальників сльозогінний газ.

З вечора 23 жовтня місцева влада запровадила у регіоні Кампанія, адміністративним центром якої є Неаполь, заборону виходу на вулицю з 23-ї до 5-ї години. Попередньо дія комендантської години може тривати до 40 днів. Водночас влада заявила, що оголосить про запровадження низки додаткових обмежень найближчим часом, повідомляє інформагентство dpa. Обмеження запроваджуються на тлі збільшення кількості добових заражень коронавірусом. Так, 22 жовтня в регіоні повідомили про 1541 новий випадок, а 23 жовтня - про 2280 заражень.

Протестувальники палили фаєри та жбурляли різні предмети у поліцеських

Заборона на вихід на вулицю вночі також діє у регіонах Ломбардія та Лаціо. Запровадження комендантської години в усій Італії уряд країни поки не планує, утім від опівночі до ранку заборонена робота барів та ресторанів.

Різке збільшення кількості нових заражень

Нагадаємо, останні два дні в Італії повідомляли про рекордні показники добового приросту інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2. Так, 23 жовтня повідомили про 19143 нові випадки інфікування коронавірусом за добу, що стало новим рекордом для країни з початку пандемії COVID-19. Про попередній рекорд інформували 22 жовтня - 16079 випадків.

За даними Університету Джонса Хопкінса (США), в Італії від початку пандемії виявлено близько 485 тисяч випадків зараження коронавірусом, померли понад 37 тисяч людей, у яких підтвердили інфікування. На сьогодні понад тисячу людей, хворих на COVID-19, перебувають в італійських лікарнях у відділеннях інтенсивної терапії.

Влада Рима, Турина, Генуї та Палермо оголосила про закриття у вечірні години цими вихідними низки центральних площ міст.