В Італії тисячі протестують проти обов'язкових COVID-паспортів на роботі

Багатотисячні протести почалися по всій Італії у п'ятницю, 15 жовтня, після того як в країні набула чинності вимога для всіх працівників пред'являти на робочому місці так звані "зелені паспорти". Це документи, які засвідчують вакцинацію, негативний результат тесту чи одужання від COVID-19.

Вулиці італійських міст посилено патрулює поліція. Уроки в школах скоротили, іноземні посольства оголосили застереження, що протести можуть перерости в сутички. Напередодні профспілки поперtджали про перебої з поставками товарів і наданням послуг через заплановані страйки. Утім, поки що хаосу вдалося уникнути.

Протест проти "зелених паспортів" у порту Трієста

Як повідомляє агенція AFP, 6500 працівників порту міста Трієст заблокували вхід до терміналів. У Генуї близько трьох сотень людей перекрили в'їзди на територію порту. Мирна акція під гаслом "Свобода" ("Liberta") також почалася у Флоренції.

"Зелені паспорти" в Італії

З 15 жовтня для того, аби потрапити на робоче місце, всі без винятку працівники у приватному й державному секторі мають пред'явити "зелений паспорт". Загалом нововведення торкнеться близько 23 мільйонів людей.

У італійців перевіряють електронний "зелений паспорт" за допомогою сканерів або мобільних додатків

Установам й підприємствам, які на забезпечать дотримання правила, загрожує штраф на суму до 1000 євро. Працівникам, що з'являться на роботі без "зеленого паспорта", загрожують іще більші штрафи - від 600 до 1500 євро.

В уряді Італії запевнили, що нове правило допоможе запобігти новому локдауну у зв'язку зі збільшенням числа нових заражень коронавірусом. "Для роботодавців і працівників "зелений паспорт" гарантує безпеку на робочому місці й збереження продуктивності", - цитує віцеппрезидента Загальної конфедерації італійської промисловості Мауріціо Стірпе агенція dpa.

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Досі в Італії вже діяло правило пред'являти COVID-паспорт для відвідувачів ресторанів, кінотеатрів та стадіонів, а також у міжміських потягах, автобусах та на внутрішніх авіарейсах. У школах і медзакладах і раніше вимагали "зелені паспорти".

Минулих вихідних Італією вже прокотилася хвиля протестів проти запровадження "зелених паспортів" на робочих місцях. У Римі під час акції сталися сутички демонстрантів з поліцією, були затримані.

Рівень вакцинації від COVID-19 в Італії є найвищим у Європі. За даними міністерства охорони здоров'я країни, близько 85 італійців, старших 12 років, отримали принаймні одну дозу щеплення.