В Італії тисячі протестують проти обов'язкових COVID-паспортів на роботі

Багатотисячні протести почалися по всій Італії у п'ятницю, 15 жовтня, після того як в країні набула чинності вимога для всіх працівників пред'являти на робочому місці так звані "зелені паспорти". Це документи, які засвідчують вакцинацію, негативний результат тесту чи одужання від COVID-19.
Вулиці італійських міст посилено патрулює поліція. Уроки в школах скоротили, іноземні посольства оголосили застереження, що протести можуть перерости в сутички. Напередодні профспілки поперtджали про перебої з поставками товарів і наданням послуг через заплановані страйки. Утім, поки що хаосу вдалося уникнути.
Протест проти "зелених паспортів" у порту Трієста
Як повідомляє агенція AFP, 6500 працівників порту міста Трієст заблокували вхід до терміналів. У Генуї близько трьох сотень людей перекрили в'їзди на територію порту. Мирна акція під гаслом "Свобода" ("Liberta") також почалася у Флоренції.
"Зелені паспорти" в Італії
З 15 жовтня для того, аби потрапити на робоче місце, всі без винятку працівники у приватному й державному секторі мають пред'явити "зелений паспорт". Загалом нововведення торкнеться близько 23 мільйонів людей.
У італійців перевіряють електронний "зелений паспорт" за допомогою сканерів або мобільних додатків
Установам й підприємствам, які на забезпечать дотримання правила, загрожує штраф на суму до 1000 євро. Працівникам, що з'являться на роботі без "зеленого паспорта", загрожують іще більші штрафи - від 600 до 1500 євро.
В уряді Італії запевнили, що нове правило допоможе запобігти новому локдауну у зв'язку зі збільшенням числа нових заражень коронавірусом. "Для роботодавців і працівників "зелений паспорт" гарантує безпеку на робочому місці й збереження продуктивності", - цитує віцеппрезидента Загальної конфедерації італійської промисловості Мауріціо Стірпе агенція dpa.
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Досі в Італії вже діяло правило пред'являти COVID-паспорт для відвідувачів ресторанів, кінотеатрів та стадіонів, а також у міжміських потягах, автобусах та на внутрішніх авіарейсах. У школах і медзакладах і раніше вимагали "зелені паспорти".
Минулих вихідних Італією вже прокотилася хвиля протестів проти запровадження "зелених паспортів" на робочих місцях. У Римі під час акції сталися сутички демонстрантів з поліцією, були затримані.
Рівень вакцинації від COVID-19 в Італії є найвищим у Європі. За даними міністерства охорони здоров'я країни, близько 85 італійців, старших 12 років, отримали принаймні одну дозу щеплення.
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Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну
Нідерланди: сертифікат вакцинації й негативний тест замість соціальної дистанції
Дотримання соціальної дистанції вже не є обов'язковим у Нідерландах. 14 вересня влада країни оголосила скасування COVID-обмежень. Натомість потрібно мати сертифікат вакцинації або негативний результат тесту на коронавірус для входу в бари, ресторани та на фестивалі. Для тих, хто відмовляється від вакцинації, тести на коронавірус поки залишаться безплатними.
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Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну
Дедалі більше країн повертаються до нормального життя
Нідерланди - не єдина країна, що відмовилася від обмежень через COVID-19. Зі зростанням кількості вакцинованих по всій Європі покращуються показники рівня заражень, тож деякі країни повертають свої суспільства до чогось на кшталт колишнього повсякдення.
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Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну
У Данії COVID-19 більше не є "соціально критичним"
Завдяки високому рівню вакцинації, Данія стала однією з перших країн ЄС, що повернулася до суспільного життя без обмежень через COVID-19. З 10 вересня данці можуть відвідувати такі заклади як нічні клуби, навіть не пред'являючи доказів вакцинації. Данський уряд оголосив, що більше не вважає COVID-19 "соціально критичним" захворюванням. Понад 80 відсотків дорослих та підлітків двічі вакциновано.
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Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну
Швеція послабить і без того необтяжливі обмеження
Швеція й раніше не вдавалася до суворих обмежень під час пандемії, а тепер влада країни вирішила скасувати всі наявні обмеження вже за кілька тижнів. Майже 70 відсотків шведів у віці 16 років і старше вакциновано. В країні фіксують відносно низький рівень смертності попри зростання числа випадків зараження, насамперед через швидке поширення заразнішого дельта-варіанту коронавірусу.
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Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну
Німеччина: "Загальнодержавний тиждень вакцинації від COVID"
Попри показник у близько 62 відсотки повністю вакцинованого населення Німеччина відстає від деяких своїх європейських сусідів. Тому уряд розпочав "Загальнодержавний тиждень вакцинації від COVID". У громадських місцях створюються мобільні центри вакцинації, щоб полегшити громадянам доступ до вакцини.
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Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну
У Франції масові протести проти вакцинації
Борючись з небажанням населення вакцинуватися, з початку серпня влада Франції зобов'язала пред'являти сертифікат вакцинації для входу в різноманітні громадські місця та заклади. Відтоді в країні не вщухають акції протестів, під час яких на вулиці міст виходять тисячі громадян. Деякі профспілки й громадські організації підтримали протести, висловивши стурбованість через порушення особистих свобод.
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Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну
Австрія посилює обмеження через COVID
У відповідь на зростання числа інфекцій і госпіталізацій Австрія посилює послаблені раніше COVID-обмеження. Згідно з нововведеннями, тести на антиген матимуть чинність тільки протягом 24 годин на всій території Австрії. Також відновили деякі обмеження на поїздки, особливо для мандрівників, котрі повертаються зі США.
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Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну
Болгарія повернулася до локдауну через COVID
У Болгарії, де тільки 20 відсотків людей повністю вакциновані від коронавірусу, пандемія, схоже, далека від завершення. Країна зіштовхнулася з новим стрімким злетом числа інфекцій, викликаним поширенням дельта-варіанту. У відповідь на це влада знову запровадила комендантську годину, розпорядилася закрити нічні клуби, скоротили місткість кінотеатрів, ресторанів і заходів на відкритому повітрі.
Автор: Монір Ґаеді, Валерій Сааков