Чи справді локдауни ефективні проти пандемії? (відео)

Комендантська година, жорсткий локдаун, м’який локдаун, локдаун вихідного дня… Уряди експериментують з різноманітними обмеженнями, аби зупинити поширення коронавірусу. Наскільки дієвими себе показали такі заходи?
Коли торік навесні Італію накрила перша хвиля коронавірусу, саме жорсткий локдаун допоміг зупинити стрімке поширення вірусу і перевантаженість медичних закладів. На думку багатьох епідеміологів, краще радикальний локдаун на 2-3 тижні, ніж розтягнуті на місяці напівзаходи. Однак головним недоліком суворого локдауну є повна зупинка соціального й економічного життя, що в свою чергу тягне за собою також низку психологічних проблем. Тому після досвіду жорстких локдаунів навесні минулого року під час другої хвилі пандемії восени уряди схилялися радше до м'яких або гібридних локдаунів. Чи варто було це робити?
Жорсткий локдаун на Івано-Франківщині триває вже понад місяць. Причиною спалаху лікарі вважають масові заходи під час зимових свят та гірськолижний туризм. Репортаж DW з Прикарпаття.
Перебіг COVID-19 залишається непрогнозованим, а вірус "молодшає" та стає більш агресивним, розповідає інфекціоністка Яремчанської лікарні Галина Мацюк. Лікарка закликає зробити щеплення усіх, хто має таку можливість.