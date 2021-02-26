 Покоління коронавірусу: як пандемія руйнує плани на майбутнє молодих німців (відео) | Інформація та корисні поради туристам у Німеччині | DW | 01.03.2021

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Вікно в Німеччину

Покоління коронавірусу: як пандемія руйнує плани на майбутнє молодих німців (відео)

Пандемія коронавірусу зруйнувала плани багатьох молодих людей на майбутнє, зокрема кар'єрні. DW запитала молодь у ​​Берліні, як вона справляється з викликами.

Навчання в Німеччині або онлайн, або так...

Навчання в Німеччині або онлайн, або так...

Під час пандемії коронавірусу увага суспільства виправдано прикута до найбільш вразливих груп населення - літніх людей та груп ризику, а також медиків, які перебувають на передовій боротьби з хворобою. На тлі пандемії проблемам молоді приділяють найменшу увагу. Але COVID-19 зруйнував їхні плани на майбутнє, зокрема кар'єрні. DW запитала молодих людей у ​​Берліні, як вони справляються з викликами пандемії. 

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"Люфтганзі" більше не потрібні пілоти? (відео)

Пандемія коронавірусу поставила під загрозу не лише робочі місця пілотів, але й перекреслила плани тих, хто все життя мріяв літати.  

Коронавірус: особливості поведінки молоді у різних країнах (відео)

Кореспонденти DW з різних куточків світу про те, як коронавірус змінив поведінку та життя молоді у різних країнах.  

Який бізнес в Україні "піднявся" на пандемії і чому (відео)

Поки більшість українських підприємств, а особливо сфера гастрономії та готельна, у 2020-му рахували збитки, у низки фірм справи йшли вгору. Вони навіть добирали співробітників та розширяли свій бізнес. Хто ці фірми?  

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Відео

Як вірус руйнує плани на майбутнє молодих німців (26.02.2021)

Пандемія коронавірусу зруйнувала плани на майбутнє багатьох молодих людей, зокрема кар'єрні. DW запитала молодь у Берліні, як вона справляється з викликами, адже в часи пандемії її проблемам приділяють найменшу увагу.  

Біженець із Сирії балотується до Бундестагу (09.02.2021)

Сирійський біженець, 31-річний Тарек Алаус, оголосив, що балотуватиметься до німецького Бундестагу від партії "Союз 90/Зелені". Амбітна мета, якщо зважати, що у чоловіка поки ще навіть немає громадянства ФРН.  

Реп про біологію: учні оцінили, колектив школи - ні? (26.02.2021)

Учителька сільської школи на Харківщині Ольга Халепа під час карантину почала створювати для своїх учнів реп-пісні на різні теми з біології. Діти були в захваті від таких уроків, а от колеги-педагоги не оцінили креативу. Дивіться, чим завершилася ця історія!  

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