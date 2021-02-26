Покоління коронавірусу: як пандемія руйнує плани на майбутнє молодих німців (відео)

Пандемія коронавірусу зруйнувала плани багатьох молодих людей на майбутнє, зокрема кар'єрні. DW запитала молодь у Берліні, як вона справляється з викликами.
Під час пандемії коронавірусу увага суспільства виправдано прикута до найбільш вразливих груп населення - літніх людей та груп ризику, а також медиків, які перебувають на передовій боротьби з хворобою. На тлі пандемії проблемам молоді приділяють найменшу увагу. Але COVID-19 зруйнував їхні плани на майбутнє, зокрема кар'єрні. DW запитала молодих людей у Берліні, як вони справляються з викликами пандемії.
Пандемія коронавірусу поставила під загрозу не лише робочі місця пілотів, але й перекреслила плани тих, хто все життя мріяв літати.
Кореспонденти DW з різних куточків світу про те, як коронавірус змінив поведінку та життя молоді у різних країнах.