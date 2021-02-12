 ″Люфтганзі″ більше не потрібні пілоти? (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 15.02.2021

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Економіка

"Люфтганзі" більше не потрібні пілоти? (відео)

Пандемія коронавірусу поставила під загрозу не лише робочі місця пілотів, але й перекреслила плани тих, хто все життя мріяв літати.

Lufthansa Piloten Streik - Situation München Flughafen

"Люфтганза" на межі банкрутства без фінансової допомоги держави

22-річний Лукас Гайм вже сам мав би сидіти за штурвалом. Уже понад рік, як він почав втілювати свою заповітну мрію у льотній школі в Бремені. Однак тепер замість того, щоб літати, він мусить спаковувати речі - разом зі своєю подругою. У березні Lufthansa зупинила вишкіл пілотів. Близько 700 молодих людей опинилися у підвішеному стані. Це перекреслило плани й Лукасу. Дивіться у репортажі DW:


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