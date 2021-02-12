"Люфтганзі" більше не потрібні пілоти? (відео)

Пандемія коронавірусу поставила під загрозу не лише робочі місця пілотів, але й перекреслила плани тих, хто все життя мріяв літати.
22-річний Лукас Гайм вже сам мав би сидіти за штурвалом. Уже понад рік, як він почав втілювати свою заповітну мрію у льотній школі в Бремені. Однак тепер замість того, щоб літати, він мусить спаковувати речі - разом зі своєю подругою. У березні Lufthansa зупинила вишкіл пілотів. Близько 700 молодих людей опинилися у підвішеному стані. Це перекреслило плани й Лукасу. Дивіться у репортажі DW:
Українські літаки АН-124 "Руслан" та АН-225 "Мрія" стали найбільш затребуваними під час пандемії COVID-19. Нині у закордонних відрядженнях перебувають майже 200 "антонівських" пілотів та техніків. Репортаж DW.
Український транспортний літак "Руслан" на 80% залежав від запчастин та комплектуючих з Росії. Як модернізують "Руслан" і співпрацюють за контрактами з НАТО?