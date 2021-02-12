"Люфтганзі" більше не потрібні пілоти? (відео)

22-річний Лукас Гайм вже сам мав би сидіти за штурвалом. Уже понад рік, як він почав втілювати свою заповітну мрію у льотній школі в Бремені. Однак тепер замість того, щоб літати, він мусить спаковувати речі - разом зі своєю подругою. У березні Lufthansa зупинила вишкіл пілотів. Близько 700 молодих людей опинилися у підвішеному стані. Це перекреслило плани й Лукасу. Дивіться у репортажі DW:



