 Який бізнес в Україні ″піднявся″ на пандемії і чому (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 14.01.2021

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Економіка

Який бізнес в Україні "піднявся" на пандемії і чому (відео)

Поки більшість українських підприємств, а особливо сфера гастрономії та готельна, у 2020-му рахували збитки, у низки фірм справи йшли вгору. Вони навіть добирали співробітників та розширяли свій бізнес. Хто ці фірми?

Ukraine Lwiw | Coronavirus | Thema Überleben von Restaurants

В умовах пандемії роздрібна торгівля стала значним рушієм і для української економіки, відзначають у Мінекономіки. Загалом у перші 11 місяців 2020 року її обороти зросли на 8 відсотків - до 38 мільярдів доларів. Щодо продажів онлайн, то цей сегмент виріс непропорційно сильно. Подробиці у відео DW: 

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Чому українські заробітчани не поспішають за кордон (відео)

Трудові мігранти з України на тлі пандемії COVID-19 їдуть за кордон вже не так активно, як раніше, хоча рекрутери обіцяють сотні вакансій, зокрема, у Польщі. DW з'ясовувала чому.  

Норки та коронавірус: українські хутрові ферми у виграші (відео)

Поки в Європі знищують норок, у яких виявили мутований коронавірус, на українських хутрових фермах... готуються до надприбутків через втрати найбільших конкурентів на ринку. Екоактивісти обурені бездіяльністю влади.  

Шопінг "на колесах" та інші ноу-хау пандемії. "Європа у фокусі" (відео)

Як у Франції розвозять продукти в часи пандемії. "Кармен" на "локдауні": коли театри нарешті побачать публіку. Озеро Байкал і 80-річна ковзанярка. В Іспанії "ковід" дав шанс закинутим селам.  

Хто найбільше виграв від коронавірусу: від Netflix до Tesla

Коронавірус підкосив світову економіку. Але не всі програють через пандемію COVID-19. Сервіси відео- й аудіострімінгу - серед тих, кому карантин допоміг збільшити прибутки. Хто ще опинився у виграші - в добірці DW.  

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Докладно

ЄСПЛ у Страсбурзі, Франція

Справа "Україна проти РФ" щодо Криму у ЄСПЛ

Страсбурзький суд визнав юрисдикцію у справі за скаргою України проти РФ. Та на остаточне рішення підуть роки.  

Ukraine Lwiw | Coronavirus | Thema Überleben von Restaurants

Який бізнес в Україні "піднявся" на пандемії і чому (відео)

У низки фірм справи йшли вгору в кризовому 2020-му, незважаючи на локдауни й карантини. Що це за фірми?  

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