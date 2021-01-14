Який бізнес в Україні "піднявся" на пандемії і чому (відео)

Поки більшість українських підприємств, а особливо сфера гастрономії та готельна, у 2020-му рахували збитки, у низки фірм справи йшли вгору. Вони навіть добирали співробітників та розширяли свій бізнес. Хто ці фірми?
В умовах пандемії роздрібна торгівля стала значним рушієм і для української економіки, відзначають у Мінекономіки. Загалом у перші 11 місяців 2020 року її обороти зросли на 8 відсотків - до 38 мільярдів доларів. Щодо продажів онлайн, то цей сегмент виріс непропорційно сильно. Подробиці у відео DW:
Трудові мігранти з України на тлі пандемії COVID-19 їдуть за кордон вже не так активно, як раніше, хоча рекрутери обіцяють сотні вакансій, зокрема, у Польщі. DW з'ясовувала чому.
Поки в Європі знищують норок, у яких виявили мутований коронавірус, на українських хутрових фермах... готуються до надприбутків через втрати найбільших конкурентів на ринку. Екоактивісти обурені бездіяльністю влади.