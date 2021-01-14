Який бізнес в Україні "піднявся" на пандемії і чому (відео)

Хто в Україні у виграші від пандемії коронавірусу (14.01.2021)

Якими б важкими не були наслідки пандемії коронавірусу для українського бізнесу в цілому, деяким компаніям 2020 рік приніс ще більші доходи, ніж у звичайні часи. Хто у виграші після майже року пандемії?