Норки та коронавірус: українські хутрові ферми у виграші (відео)

У норок виявили мутований коронавірус. Повідомлення про це надійшли передусім з Данії, яка є найбільшим у світі виробником норкового хутра. У цій країні від норок, починаючи з червня, COVID-19 заразилися щонайменше 214 працівників ферм. Дванадцятеро з них - мутованим варіантом коронавірусу. З огляду на ризик для населення глава уряду Данії наказала повністю знищити усе поголів'я тварин. А що відбувається на українських хутрових фермах? Дивіться репортаж DW: