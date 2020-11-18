Норки та коронавірус: українські хутрові ферми у виграші (відео)

Поки в Європі знищують норок, у яких виявили мутований коронавірус, на українських хутрових фермах... готуються до надприбутків через втрати найбільших конкурентів на ринку. Екоактивісти обурені бездіяльністю влади.
У норок виявили мутований коронавірус. Повідомлення про це надійшли передусім з Данії, яка є найбільшим у світі виробником норкового хутра. У цій країні від норок, починаючи з червня, COVID-19 заразилися щонайменше 214 працівників ферм. Дванадцятеро з них - мутованим варіантом коронавірусу. З огляду на ризик для населення глава уряду Данії наказала повністю знищити усе поголів'я тварин. А що відбувається на українських хутрових фермах? Дивіться репортаж DW:
Щороку в Україні вбивають понад 800 тисяч норок задля хутра. Активіст Павло Вишебаба з ГО "Єдина планета" виступає за закриття хутрових ферм і вже навіть довів цю справу до Верховної Ради. Дивіться у #LocalHeroes.
Понад 600 тисяч - саме стільки тварин щороку вбивають на українських хутрових фермах. І це число може збільшитися, якщо через суворі заборони європейські хутровики перенесуть свій бізнес до України.