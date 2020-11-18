 Норки та коронавірус: українські хутрові ферми у виграші (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 18.11.2020

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Політика й суспільство

Норки та коронавірус: українські хутрові ферми у виграші (відео)

Поки в Європі знищують норок, у яких виявили мутований коронавірус, на українських хутрових фермах... готуються до надприбутків через втрати найбільших конкурентів на ринку. Екоактивісти обурені бездіяльністю влади.

Через коронавірус убивають мільйони норок (Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix/REUTERS)

Через коронавірус убивають мільйони норок

У норок виявили мутований коронавірус. Повідомлення про це надійшли передусім з  Данії, яка є найбільшим у світі виробником норкового хутра. У цій країні від норок, починаючи з червня, COVID-19 заразилися щонайменше 214 працівників ферм. Дванадцятеро з них - мутованим варіантом коронавірусу. З огляду на ризик для населення глава уряду Данії наказала повністю знищити усе поголів'я тварин. А що відбувається на українських хутрових фермах? Дивіться репортаж DW:

 

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Як активіст бореться за заборону хутрових ферм (відео)

Щороку в Україні вбивають понад 800 тисяч норок задля хутра. Активіст Павло Вишебаба з ГО "Єдина планета" виступає за закриття хутрових ферм і вже навіть довів цю справу до Верховної Ради. Дивіться у #LocalHeroes.  

Європа відмовляється від хутра, а Україна? (відео)

Понад 600 тисяч - саме стільки тварин щороку вбивають на українських хутрових фермах. І це число може збільшитися, якщо через суворі заборони європейські хутровики перенесуть свій бізнес до України.  

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На норкових фермах у Данії виявили мутацію коронавірусу, тому у країні знищать мільйони норок. Таким чином пандемія прискорює тенденцію відмови від виробництва одягу з хутра. Щоправда, далеко не всюди.

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