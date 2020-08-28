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Кар'єра - успішне просування в професійному житті.
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Докладно
Що думають у ФРН про російську журналістку Овсяннікову
Що думають у ФРН про російську журналістку Овсяннікову
Як медіаспільнота ФРН відреагувала на запрошення в Die Welt ексредакторки російського Першого каналу Овсяннікової.
Суспільство
14.04.2022
14 квітня 2022 р.
Що робити, якщо вам відмовили у працевлаштуванні
Що робити, якщо вам відмовили у працевлаштуванні
Ви подали заявку на вакансію мрії, добре проявили себе на співбесіді, але отримали відмову. Що робити?
Суспільство
24.03.2021
24 березня 2021 р.
Покоління коронавірусу: як пандемія руйнує майбутнє (відео)
Покоління коронавірусу: як пандемія руйнує майбутнє (відео)
Пандемія зруйнувала плани молоді на майбутнє, зокрема кар'єрні. DW запитала у Берліні, як молодь дає собі раду.
Суспільство
01.03.2021
1 березня 2021 р.
Дієго Марадона: яскрава кар'єра скандального футбольного генія
Дієго Марадона: яскрава кар'єра скандального футбольного генія
Найяскравіші моменти кар'єри Дієго Марадони - у фотогалереї DW.
Спорт
26.11.2020
26 листопада 2020 р.
12 фото
Робота в офісі: минуле, теперішнє, майбутнє (15.09.2020)
Робота в офісі: минуле, теперішнє, майбутнє (15.09.2020)
Половина офісних працівників у Німеччині нині працює віддалено. Але коли і чому взагалі з'явилися офіси? І чи є коронавірус початком кінця класичних офісних бюро?
Суспільство
15.09.2020
15 вересня 2020 р.
01:50 хв.
Як дівчина з Донецька стала бізнеследі в Німеччині
Як дівчина з Донецька стала бізнеследі в Німеччині
Славена Корсун зуміла за короткий період часу досягти успіху й визнання в Німеччині.
Культура
28.08.2020
28 серпня 2020 р.
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