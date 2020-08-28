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Кар'єра

Тема

Кар'єра - успішне просування в професійному житті.

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Докладно

Марина Овсяннікова багато років працювала на російському Першому каналі

Що думають у ФРН про російську журналістку Овсяннікову

Що думають у ФРН про російську журналістку Овсяннікову

Як медіаспільнота ФРН відреагувала на запрошення в Die Welt ексредакторки російського Першого каналу Овсяннікової.
Суспільство14 квітня 2022 р.
Співбесіда під час прийому на роботу (символічне фото)

Що робити, якщо вам відмовили у працевлаштуванні

Що робити, якщо вам відмовили у працевлаштуванні

Ви подали заявку на вакансію мрії, добре проявили себе на співбесіді, але отримали відмову. Що робити?
Суспільство24 березня 2021 р.
Навчання в Німеччині або онлайн, або так...

Покоління коронавірусу: як пандемія руйнує майбутнє (відео)

Покоління коронавірусу: як пандемія руйнує майбутнє (відео)

Пандемія зруйнувала плани молоді на майбутнє, зокрема кар'єрні. DW запитала у ​​Берліні, як молодь дає собі раду.
Суспільство1 березня 2021 р.

Дієго Марадона: яскрава кар'єра скандального футбольного генія

Дієго Марадона: яскрава кар'єра скандального футбольного генія

Найяскравіші моменти кар'єри Дієго Марадони - у фотогалереї DW.
Спорт26 листопада 2020 р.12 фото
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Робота в офісі: минуле, теперішнє, майбутнє (15.09.2020)

Робота в офісі: минуле, теперішнє, майбутнє (15.09.2020)

Половина офісних працівників у Німеччині нині працює віддалено. Але коли і чому взагалі з'явилися офіси? І чи є коронавірус початком кінця класичних офісних бюро?
Суспільство15 вересня 2020 р.01:50 хв.
Бізнеследі з Донецька Славена Корсун

Як дівчина з Донецька стала бізнеследі в Німеччині

Як дівчина з Донецька стала бізнеследі в Німеччині

Славена Корсун зуміла за короткий період часу досягти успіху й визнання в Німеччині.
Культура28 серпня 2020 р.