З німецького бізнесу йдуть жінки

У 2023 році ради директорів компаній біржового індексу DAX покинуло більше жінок, ніж прийшло. Німецький бізнес уже давно намагається збільшити частку жінок у керівництві, але поки що в нього це не дуже добре виходить.

У 2023 році ради директорів компаній біржового індексу DAXпокинуло більше жінок, ніж прийшло. Німецький бізнес уже давно намагається збільшити частку жінок у керівництві, але поки що в нього це не дуже добре виходить.

Згідно з дослідженням однієї з провідних у світі компаній з підбору персоналу на керівні посади Russell Reynolds Associates, зусилля зі збільшення кількості жінок у радах директорів компаній, які входять до біржового індексу DAX, у 2023 році принесли невтішні результати. Ба більше, вперше кількість жінок, які залишили ради директорів компаній, перевищила кількість нових призначень (9 проти 8)!

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Скільки жінок у великому бізнесі в Німеччині?

Аналіз структури правління німецьких компаній, проведений аналітиками Russell Reynolds Associates, засвідчив, що жінки вп'ятеро частіше, ніж чоловіки, залишають раду директорів протягом перших трьох років після призначення на посаду. Найбільше зростання частки жінок у радах директорів компаній з індексу DAX припало на 2021 і 2022 роки, а зараз частка жінок залишається на рівні близько 23 відсотків.

Із серпня 2022 року в Німеччині почав діяти закон, який передбачає, що в радах директорів із чисельністю від чотирьох членів має бути представлена щонайменше одна жінка. За пів року до набуття законом чинності третина всіх нових посад у радах директорів належала жінкам. Через пів року майже дві третини (64 відсотки) всіх нових посад у радах директорів концернів DAX дісталися жінкам. Однак у 2023 році частка нових призначень жінок знову зменшилася, склавши 22 відсотки.

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Жінки залишають свої посади частіше за чоловіків

Як показує дослідження, компаніям DAX часто не вдається утримати жінок на керівних посадах: 80 відсотків жінок залишили ради директорів у 2023 році вже через три роки або навіть раніше, тоді як серед чоловіків цей показник становить 15 відсотків. Якщо жінки залишалися на своїх посадах максимум три роки, то чоловіки, які пішли 2023 року, пропрацювали на керівній посаді в середньому майже вісім років.

У сукупності "обидва фактори свідчать про невдачі в зусиллях зі збільшення розмаїття в радах директорів", - підкреслює Єнс-Томас П'єтралла (Jens-Thomas Pietralla), топменеджер Russell Reynolds Associates.

Крім того, німецький бізнес, здається, повертається до старої схеми. Якщо у 2022 році дедалі більше жінок переходило на стратегічні посади в радах директорів, які відповідають за результати діяльності компанії, то у 2023 році жінки знову почали очолювати переважно відділи кадрів.

У радах директорів зменшилася й частка іноземців. У дослідженні йдеться і про те, що 2023 року змінився міжнародний склад у раді директорів компаній, що входять до біржового індексу DAX. Частка іноземців зменшилася як серед чоловіків, так і серед жінок.