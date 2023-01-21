В Бразилії умовно звільнили сотні прихильників Болсонару

Щодо 464 затриманих прихильників Болсонару після заворушень у Бразиліа на початку січня є підозри у скоєнні злочинів, але ще бракує доказів. 942 людини залишилися під вартою.

Федеральний верховний суд Бразилії постановив звільнити 464 людини, підозрюваних у причетності до штурму парламенту та інших державних установ близько двох тижнів тому. Як повідомив суд у Бразиліа в п'ятницю, 20 січня, щодо цих осіб є переконливі підстави вважати, що вони скоїли злочини, зокрема спробу повалити уряд, але у слідства поки що відсутні всі необхідні докази їхньої провини. Тож ідеться про умовне звільнення, тобто підозрювані мають носити електронні браслети на ногах і їм заборонена активність у соцмережах, передає AFP.

Ще 942 інших підозрюваних, затриманих після заворушень, залишили під вартою, їм призначено безстрокове попереднє ув'язнення. У цих справах є докази того, що фігуранти винні в "тероризмі", створенні злочинної організації, спробі насильницького повалення правової держави та спробі державного перевороту, йдеться в повідомленні.

Заворушення в Бразилії

На початку січня в бразильській столиці було затримано сотні прихильників експрезидента країни Жаїра Болсонару після того, як протестувальники розгромили урядові будівлі. Незадоволені результатами президентських виборів, що відбулися наприкінці жовтня, вони 8 січня увірвалися в будівлі Національного конгресу, Верховного суду, а також в робочу резиденцію глави держави, палац Планалту, і вчинили там погроми. У Бразиліа було оголошено режим надзвичайної ситуації, силовики придушили заворушення за допомогою водометів, сльозогінного газу і світлових гранат. Сам Болсонару під час заворушень перебував у Флориді, він засудив дії своїх прихильників, назвавши їх незаконними.

Після цього було заарештовано понад 2 тисячі осіб. Понад 600 із них звільнено 10 січня "з гуманітарних міркувань", це були літні або хворі люди, а також матері маленьких дітей.

Болсонару - серед фігурантів розслідування

Федеральний верховний суд Бразилії вніс експрезидента Болсонару до списку фігурантів розслідування. Генпрокуратура підозрює, що саме він міг бути ідеологом і підбурювачем захоплення державних установ. 14 січня стало відомо про затримання ексміністра юстиції Андерсона Торреса. Під час погромів він також перебував у США, але повернувся після вимоги нового очільника мін'юсту Флавіу Діну. У будинку Торреса було знайдено документ із планами "виправити" результати президентських виборів.

30 жовтня в Бразилії відбувся другий тур президентських виборів, на яких із результатом 50,9 відсотка проти 49,1 відсотка голосів переміг Луїс Інасіу Лула да Сілва. Його інавгурація відбулася на початку січня.