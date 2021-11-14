 В Еквадорі під час заворушень у в′язниці вбито 68 в′язнів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.11.2021

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В Еквадорі під час заворушень у в'язниці вбито 68 в'язнів

Жорстокі сутички між конкуруючими бандами ув'язнених тюрми міста Гуаякіль тривали з вечора п'ятниці. Поліції вдалося взяти в'язницю під контроль.

В'язні тюрми у Гуаякілі вимагають захисту проти насильства

В'язні тюрми у Гуаякілі вимагають захисту проти насильства

Щонайменше 68 в'язнів загинули і ще 25 отримали поранення у жорстокій бійні, яка тривала з вечора п'ятниці, 12 листопада, по суботу, 13 листопада, в тюрмі еквадорського міста Гуаякіль. Як повідомляє в неділю, 14 листопада, інформагенція AFP, лише напередодні пізно ввечері правоохоронцями вдалося придушити заколот.

Поліція портового міста Гуаякіль повідомила про заворушення в п'ятницю ввечері. За даними інформагенції EFE, вони розпочалися із нападу в'язнів, які входили до складу одного злочинного угруповування, на інший блок, звідки напередодні достроково випустили лідера конкуруючої банди наркоторговців. Нападники використовували вогнепальну зброю і мачете. Вже після придушення заколоту правоохоронці вилучили гвинтівку, дві рушниці та 10 шашок динаміту.

Щоб угамувати безлади, владі провінції Гуаяс довелося в субботу стягнути до у в'язниці близько 900 поліцейських. Та ввечері того ж дня сутички поновилися. За останніми повідомленнями інформаційних агенцій, правоохоронцям таки вдалося взяти під контроль в'язницю.

Боєць національної гвардії чатує біля тюрмі Гуякіля

Це вже третій великий бунт у тюрмі Гуякіля цього року

Серія заколотів

Тюрма Гуаяс-1 - одна з найбільших у країні, за даними AFP, вона розрахована на 5300 в'язнів, хоча тримають в ній близько 8500. Вже втретє цього року у в'язниці спалахують бунти, спровоковані конфліктами між бандами накроторговців.  У останньому - наприкінці вересня - загинуло понад 100 людей.

Еквадор лишається важливим центром контрабанди кокаїну з сусідніх Колумбії та Перу до Європи та США. Гуаякіль, як важливе портове місто на березі Тихого океану, в свою чергу є вагомим транспортним вузлом у світовій торгівлі наркотиками.

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