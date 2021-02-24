 Заворушення у в′язницях Еквадору: щонайменше 75 загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.02.2021

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Новини

Заворушення у в'язницях Еквадору: щонайменше 75 загиблих

Конфлікти між кримінальними бандами спричини заворушення у трьох в'язницях в Еквадорі. Внаслідок сутиччок загинули щонайменше 75 ув'язнених.

Уряд Еквадору відправив військових зупинити масові заворушення у в'язницях

Уряд Еквадору відправив військових зупинити масові заворушення у в'язницях

Щонайменше 75 людей були вбиті під час заворушень у трьох в'язницях в Еквадорі. Про це у вівторок, 23 лютого, повідомила еквадорська пенітенціарна служба (SNAI), передає агентство AFP. При цьому зазначається, що всі загиблі - це ув'язнені. Співробітників тюрем серед жертв поки не виявили, але деякі з них отримали поранення.

Президент Еквадору Ленін Морено у соцмережі Twitter пов'язав заворушення із "злочиним організаціями", які "одночасно здійснили декілька актів насильства в кількох тюрмах". За його словами, влада "діє, щоб відновити контроль". Зокрема військові допомагають поліцейським припинити заворушення в пенітенціарних закладах.

Адміністрації в'язниць підтвердили інформацію, що жорстокі масові вбивства почалися через ворожнечу різних банд, які продають наркотики і зброю та керують своїм нелегальним бізнесом з в'язниць.

Між тим в'язниці в Еквадорі переповнені. Під час пандемії коронавірусу уряд країни зменшив показник перенаповненості тюрем з 42 до 30 відсотків завдяки заміні покарання людям, засудженим за незначні правопорушення.

Всього в Еквадорі є 60 в'язниць, розрахованих на 29 тисяч ув'язнених. Натомість у них перебуває 38 тисяч людей. За ними наглядають півтори тисячі охоронців. У SNAI зазначили, що дефіцит персоналу "завадив негайній реакції" на заворушення у в'язницях.

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