Заворушення у в'язницях Еквадору: щонайменше 75 загиблих

Щонайменше 75 людей були вбиті під час заворушень у трьох в'язницях в Еквадорі. Про це у вівторок, 23 лютого, повідомила еквадорська пенітенціарна служба (SNAI), передає агентство AFP. При цьому зазначається, що всі загиблі - це ув'язнені. Співробітників тюрем серед жертв поки не виявили, але деякі з них отримали поранення.

Президент Еквадору Ленін Морено у соцмережі Twitter пов'язав заворушення із "злочиним організаціями", які "одночасно здійснили декілька актів насильства в кількох тюрмах". За його словами, влада "діє, щоб відновити контроль". Зокрема військові допомагають поліцейським припинити заворушення в пенітенціарних закладах.

Адміністрації в'язниць підтвердили інформацію, що жорстокі масові вбивства почалися через ворожнечу різних банд, які продають наркотики і зброю та керують своїм нелегальним бізнесом з в'язниць.

Між тим в'язниці в Еквадорі переповнені. Під час пандемії коронавірусу уряд країни зменшив показник перенаповненості тюрем з 42 до 30 відсотків завдяки заміні покарання людям, засудженим за незначні правопорушення.

Всього в Еквадорі є 60 в'язниць, розрахованих на 29 тисяч ув'язнених. Натомість у них перебуває 38 тисяч людей. За ними наглядають півтори тисячі охоронців. У SNAI зазначили, що дефіцит персоналу "завадив негайній реакції" на заворушення у в'язницях.