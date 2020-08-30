 В Еквадорі зареєстрували випадок повторного зараження коронавірусом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.08.2020

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Новини

В Еквадорі зареєстрували випадок повторного зараження коронавірусом

В Еквадорі зареєстрували перший випадок повторного інфікування коронавірусом. У пацієнта, який вже видужав від COVID-19, виявили новий штам коронавірусу.

В Еквадорі зареєстрували перший випадок повторного зараження коронавірусом

В Еквадорі зареєстрували перший випадок повторного зараження коронавірусом

Після перших випадків в Азії, Європі та США дослідники в Еквадорі повідомили про перший випадок повторного інфікування коронавірусом у пацієнта, який вже хворів на COVID-19 та одужав. Про це повідомляє інформагенція dpa у суботу, 30 серпня.

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"У хворого на COVID-19 пацієнта в Еквадорі геноми вірусу були секвеновані в травні і знову в серпні", - повідомили в Інституті мікробіології Університету Кіто (IMUSFQ).

У цього пацієнта виявили два різні штами коронавірусу. У травні хвороба була у легкій формі, а в серпні у цього пацієнта були помірні симптоми. Водночас у липні результат тесту на коронавірус був негативним.

Крім того, дослідники в Еквадорі встановили, що під час другого інфікування у пацієнта спостерігалося підвищення рівня імуноглобуліну (IgG) у відповідь на вірус, що означає, що в його організмі вже були антитіла.  

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Напередодні у США повідомили про повторне інфікування коронавірусом у чоловіка, яка раніше вже одужав. Зазначається, що хвороба під час другого інфікування була важчою, ніж під час першого. Відповідне дослідження вчені спрямували на публікацію у медичному журналі The Lancet. Це показує, що імунітет після зараження не є абсолютним і можливі множинні інфекції, зазначається у цьому дослідженні.

Раніше про перші випадки повторного інфікування коронавірусом повідомляли у Гонконгу, Бельгії та Нідерландах. Всього на планеті, за даними Університету Джонса Хопкінса (США), налічується вже понад 25 мільйонів підтверджених випадків інфікувань коронавірусом та понад 842 тисячі жертв. 

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