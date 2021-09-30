Понад 100 людей загинули у зіткненні між бандами у в'язниці в Еквадорі

Унаслідок зіткнень між бандами у в'язниці еквадорського міста Гуаякіль загинули 116 людей і понад 80 осіб дістали поранення, повідомив президент Еквадору Гільєрмо Лассо в середу, 29 вересня. Він запровадив надзвичайний стан у пенітенціарній системі Еквадору, давши уряду повноваження направляти до в'язниць поліцію та солдатів.

Лассо заявив на пресконференції, що події в Гуаякілі стали "сумною подією", і поки що він не може гарантувати, що влада відновила контроль над в'язницею. "Сумно, що в'язниці перетворюються злочинними угрупованнями на території для спорів про владу", - сказав він.

За словами урядовців, сутичка в гуаякільській тюрмі стала найбільшою в історії країни за кількістю загиблих. Ув'язнені використовували вогнепальну зброю, ножі та бомби, пише агентство Associated Press. Понівечені тіла загиблих знаходили протягом кількох годин після боїв. За межами тюрми родичі загиблих плакали й описували журналістам жорстокість боїв.

Раніше офіційні особи заявили, що ці бої почалися через боротьбу за владу між ув'язненими з банд "Лос Лобос" та "Лос Чонерос". У липні президент Еквадору вже оголошував надзвичайний стан у пенітенціарній системі країни після кількох насильницьких конфліктів, в результаті яких загинули загалом понад 100 в'язнів. Ці смерті сталися в різних в'язницях, а не в одному об'єкті, як 28 вересня.

До цього найкривавіший конфлікт стався у лютому, коли 79 в'язнів загинули внаслідок одночасних заворушень у трьох в'язницях країни.