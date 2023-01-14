У Бразилії розслідують роль Болсонару в погромах у столиці

Генпрокуратура Бразилії хоче перевірити, чи не був експрезидент Болсонару натхненником погромів у столиці країни. Проти нього свідчить публікація радикального відео в соцмережах.

Федеральний верховний суд Бразилії вніс у п'ятницю, 13 січня, експрезидента Жаїра Болсонару до переліку фігурантів розслідування про погроми в столиці країни. Це було зроблено після відповідного запиту генпрокуратури, яка підозрює, що саме Болсонару міг бути ідеологом і підбурювачем захоплення державних установ.

Попри те, що в понеділок, 9 січня, Болсонару дистанціювався від своїх прихильників, які влаштували напередодні заворушення в будівлях Національного конгресу, Верховного суду і президентського палацу на площі Трьох влад у центрі Бразиліа, його поведінка в соцмережах викликала запитання у правоохоронців. Експрезидент опублікував відео, в якому піддав сумніву правомірність результату програних ним виборів і таким чином міг закликати до порушення закону. Наступного дня Болсонару видалив публікацію.

Вибори і заворушення в Бразилії

30 жовтня в Бразилії відбувся другий тур президентських виборів, на яких із результатом 50,9 відсотка проти 49,1 відсотка голосів переміг Луїс Інасіу Лула да Сілва. 8 січня близько 5 тисяч прихильників Болсонару увірвалися в урядові будівлі в столиці, спорудили в них барикади, нападали на поліцейських із застосуванням каміння і палиць. У Бразиліа було оголошено режим надзвичайної ситуації, силовики придушили заворушення за допомогою водометів, сльозогінного газу та світлових гранат.

Сам Болсонару під час заворушень перебував у Флориді. У понеділок його госпіталізували через сильний біль у черевній ділянці.