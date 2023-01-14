  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Brasilien Jair Bolsonaro in Brasilia
Фото: Adriano Machado/REUTERS
ПолітикаБразилія

У Бразилії розслідують роль Болсонару в погромах у столиці

Дмитро Вачедін | Анастасія Шепелева
3 год. тому

Генпрокуратура Бразилії хоче перевірити, чи не був експрезидент Болсонару натхненником погромів у столиці країни. Проти нього свідчить публікація радикального відео в соцмережах.

https://p.dw.com/p/4MBdG

Федеральний верховний суд Бразилії вніс у п'ятницю, 13 січня, експрезидента Жаїра Болсонару до переліку фігурантів розслідування про погроми в столиці країни. Це було зроблено після відповідного запиту генпрокуратури, яка підозрює, що саме Болсонару міг бути ідеологом і підбурювачем захоплення державних установ.

Попри те, що в понеділок, 9 січня, Болсонару дистанціювався від своїх прихильників, які влаштували напередодні заворушення в будівлях Національного конгресу, Верховного суду і президентського палацу на площі Трьох влад у центрі Бразиліа, його поведінка в соцмережах викликала запитання у правоохоронців. Експрезидент опублікував відео, в якому піддав сумніву правомірність результату програних ним виборів і таким чином міг закликати до порушення закону. Наступного дня Болсонару видалив публікацію.

Вибори і заворушення в Бразилії

30 жовтня в Бразилії відбувся другий тур президентських виборів, на яких із результатом 50,9 відсотка проти 49,1 відсотка голосів переміг Луїс Інасіу Лула да Сілва. 8 січня близько 5 тисяч прихильників Болсонару увірвалися в урядові будівлі в столиці, спорудили в них барикади, нападали на поліцейських із застосуванням каміння і палиць. У Бразиліа було оголошено режим надзвичайної ситуації, силовики придушили заворушення за допомогою водометів, сльозогінного газу та світлових гранат.

Сам Болсонару під час заворушень перебував у Флориді. У понеділок його госпіталізували через сильний біль у черевній ділянці.

"Маленька Україна" у Бразилії

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Росіяни знову обстріляли Київ ракетами

Удар РФ по Києву: обійшлося без жертв і критичних руйнувань

Конфлікти13 хв. тому
1 стор. з 1
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Три сценарії майбутнього РФ: дослідження Європарламенту

Три сценарії майбутнього РФ: дослідження Європарламенту

Три сценарії майбутнього РФ: дослідження Європарламенту

Політика20 год. тому
Судова реформа в Україні, символічне фото

"Знаковий" з’їзд суддів: чому це важливо для України?

"Знаковий" з’їзд суддів: чому це важливо для України?

Політика22 год. тому
external

Як виживають люди у Сіверську: між розпачем і оптимізмом

Як виживають люди у Сіверську: між розпачем і оптимізмом

Конфлікти22 год. тому02:16 хв.

Чи справді "німці жахнулися", або Фейки РФ про думку німців

Чи справді "німці жахнулися", або Фейки РФ про думку німців

ЗМІ23 год. тому
Херсон

"Там не можна було залишатися"

"Там не можна було залишатися"

Суспільство13 січня 2023 р.07:29 хв.
Прага

Вибори президента Чехії: які шанси у "чеського Орбана"?

Вибори президента Чехії: які шанси у "чеського Орбана"?

Політика13 січня 2023 р.
На головну сторінку