У Бразилії після заворушень затримали ексміністра

Ексміністра юстиції Андерсона Торреса підозрюють у змові з прихильниками Болсонару, які зчинили заворушення після поразки на виборах.
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Ексміністра юстиції, який обіймав цю посаду за колишнього президента Бразилії, Андерсона Торреса заарештовано у суботу, 14 січня, в рамках розслідування його причетності до заворушень, що почалися після поразки Жаїра Болсонару на президентських виборах, повідомило інформагентство AFP.
За повідомленнями місцевих ЗМІ, Торреса затримали в столиці Бразилії після повернення зі США, де він перебував під час заворушень. Верховний суд видав ордер на його арешт за підозрою у змові з бунтівниками. Новий міністр юстиції Флавіо Діно попередив свого попередника, що тому потрібно до понеділка добровільно повернутися в країну, інакше Бразилія вимагатиме депортувати його.
За словами Діно, в будинку Торреса знайшли документ із планами "виправити" результати президентських виборів. Раніше Федеральний верховний суд Бразилії заніс експрезидента Жаїра Болсонару до списку фігурантів розслідування про погроми в столиці країни. Це зробили після відповідного запиту генпрокуратури, яка підозрює, що саме Болсонару міг бути ідеологом і підбурювачем захоплення державних установ.