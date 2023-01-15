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Андерсон Торрес
Андерсон ТорресФото: Adriano Machado/REUTERS
ПолітикаБразилія

У Бразилії після заворушень затримали ексміністра

Даниїл Сотников | Анастасія Шепелева
3 год. тому

Ексміністра юстиції Андерсона Торреса підозрюють у змові з прихильниками Болсонару, які зчинили заворушення після поразки на виборах.

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Ексміністра юстиції, який обіймав цю посаду за колишнього президента Бразилії, Андерсона Торреса заарештовано у суботу, 14 січня, в рамках розслідування його причетності до заворушень, що почалися після поразки Жаїра Болсонару на президентських виборах, повідомило інформагентство AFP.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, Торреса затримали в столиці Бразилії після повернення зі США, де він перебував під час заворушень. Верховний суд видав ордер на його арешт за підозрою у змові з бунтівниками. Новий міністр юстиції Флавіо Діно попередив свого попередника, що тому потрібно до понеділка добровільно повернутися в країну, інакше Бразилія вимагатиме депортувати його.

За словами Діно, в будинку Торреса знайшли документ із планами "виправити" результати президентських виборів. Раніше Федеральний верховний суд Бразилії заніс експрезидента Жаїра Болсонару до списку фігурантів розслідування про погроми в столиці країни. Це зробили після відповідного запиту генпрокуратури, яка підозрює, що саме Болсонару міг бути ідеологом і підбурювачем захоплення державних установ.

Вибори і заворушення в Бразилії

30 жовтня в Бразилії пройшов другий тур президентських виборів, на яких із результатом 50,9 відсотка проти 49,1 відсотка голосів переміг Луїс Інасіу Лула да Сілва. 8 січня близько 5 тисяч прихильників Болсонару увірвалися в урядові будівлі в столиці, спорудили в них барикади, нападали на поліцейських із застосуванням каміння і палиць.

У Бразиліа оголосили режим надзвичайної ситуації, силовики придушили заворушення за допомогою водометів, сльозогінного газу і світлових гранат. Сам Болсонару під час заворушень перебував у Флориді.

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