Уряд України може послабити карантин у низці областей

Уряд України може послабити протиепідемічні обмеження в деяких областях країні до рівня, який відповідав "жовтій" та "зеленій" зонам. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час селекторної наради з президентом Володимиром Зеленським.

"Аналіз показує, що є регіони, у яких можливо більше послаблення карантинних заходів - до рівня, який відповідав "жовтій" і "зеленій" зонам. Уряд планує детальніше вивчити це питання і ухвалити відповідне рішення", - зазначив голова уряду.

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Онлайн-платформа для черги на вакцинацію

Також у пресслужбі Зеленського повідомили, що під час наради урядовці обговорювали з президентом створення онлайн-платформи, через яку відбуватиметься запис на вакцинацію від COVID-19. Зазначається, що чиновники доповіли про підготовку платформи, яку планується презентувати в лютому.

"Уряд має чітко пояснити людям, як записуватися на вакцинацію від COVID-19 і як відбуватиметься цей процес. Онлайн-платформа має бути чіткою та зручною", - цитує Зеленського його пресслужба.

Україна отримає 117 тисяч доз вакцини BioNTech/Pfizer

Нагадаємо, що 30 січня головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що в лютому в Україну мають надійти 117 тисяч доз вакцини компаній BioNTech та Pfizer. За його словами, вони будуть отримані в рамках програми COVAX.

"Паралельно, протягом першого півріччя, розпочинаючи з лютого, ми зможемо отримати від 2,2 до 3,7 мільйона доз вакцини AstraZeneca для наступних етапів кампанії. І це тільки в рамках механізму COVAX", - написав Ляшко.