Уряд ФРН відкинув ідею дострокових виборів до Бундестагу

Уряд Німеччини відкидає заклики до дострокових виборів до Бундестагу через поразку коаліційних партій на виборах до Європарламенту.

Уряд Німеччини відкидає заклики до дострокових виборів до Бундестагу через поразку коаліційних партій на виборах до Європарламенту, що відбулися минулими вихідними.

Як передає агенція dpa, про це у понеділок, 10 червня, заявив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit).

"Чергова дата виборів - осінь наступного року, і ми плануємо залишити її незмінною. Жодного разу ні на секунду не виникало думки про те, що в Німеччині можуть бути призначені нові вибори зараз", - зазначив він.

Також Гебештрайт додав, що урядова коаліція з канцлером Олафом Шольцом (Olaf Scholz) - це чотирирічний проєкт. "Наприкінці чотирьох років будуть підбито підсумки. Саме тоді виборці знову скажуть своє слово, і саме так влаштована політика", - сказав Гебештрайт.

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Нагадаємо, на виборах до Європарламенту у Німеччині здобув перемогу опозиційний консервативний блок Християнсько-демократичного союзу (ХДС) та Християнсько-соціального союзу (ХСС). За останніми даними, консерватори набрали 29,5 відсотка голосів.

Друге місце - в ультраправої "Альтернативи для Німеччини" (АдН), яка отримала 16,5 відсотка. Найбільша партія правлячої у ФРН коаліції - Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) - набрала 14 відсотків голосів, а її партнери "Союз-90/Зелені" - 11,5 відсотка і Вільна демократична партія - 5 відсотків. За Союз Сари Ваґенкнехт проголосували 5,5 відсотка виборців, за Ліву партію - 2,8 відсотка.

Після оголошення результатів низка політиків з ХДС/ХСС наголосили на "важкій поразці" коаліційних сил, глава ХСС Маркус Зедер закликав до нових виборів.