Умєров сповістив ЄС про критичний брак снарядів - Bloomberg

У листі до країн Євросоюзу міністр оборони України Рустем Умєров застеріг щодо критичної нестачі артилерійських боєприпасів: ЗСУ в день вистрілюють втричі менше снарядів, ніж армія РФ, пише Bloomberg.

Міністр оборони України Рустем Умєров застеріг щодо критичного браку артилерійських боєприпасіву Збройних сил України. Росія щодня вистрілює на фронті втричі більше снарядів, ніж ЗСУ, йдеться в листі міністра до союзників у Європейському Союзі, доступ до якого отримало 31 січня агентство Bloomberg .

За даними Умєрова, Україна витрачає щодня не більше двох тисяч боєприпасів по всій лінії фронту протяжністю в 1500 кілометрів, намагаючись відбити російські атаки. Згідно з його листом, ЗСУ на місяць потрібно 200 тисяч снарядів лише калібром 155 міліметрів.

ЄС ще торік пообіцяв надати Україні один мільйон снарядів до весни цього року. Однак натепер вдалося поставити лише 330 тисяч. 31 січня верховний представник ЄС із закордонної та безпекової політики безпеки Жозеп Боррель визнав, що до березня ціль в мільйон снарядів буде виконана лише на 52 відсотки.

Читайте також: Кулеба: Північна Корея ефективніше дає Росії снаряди, ніж партнери Україні

Буданов: Україна гостро потребує набоїв

Умєров - не перший представник військово-політичного керівництва України, хто вказав на гостру потребу ЗСУ в набоях.

Керівник Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю CNN 31 січня наголосив, що Україна гостро потребує далекобійних засобів ураження. У переліку потрібних систем чільне місце він відвів артилерійським, насамперед гаубичній артилерії. За його словами, Україна потребує "стрімкого збільшення" кількості гармат, незалежно від їхнього віку та типу, оскільки два роки бойових дій зношують наявні в неї засоби.

Не менш важливим фактором, на думку Буданова, є боєприпаси, насамперед до артилерійських систем. "Снаряди є одним з найвирішальніших факторів у цій війні. Не стільки якість, скільки кількість", - пояснив він. За його словами, Україні ніколи не вдавалося перевершити російську вогневу міць у кількісних показниках, особливо після того, як РФ звернулася до Північної Кореї за боєприпасами.

Читайте також: Буданов: Наступ РФ вичерпається "десь на початку весни"