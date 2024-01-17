Умєров розказав Остіну, як ЗСУ збили російський літак А-50

Міністр оборони України Рустем Умєров обговорив із главою Пентагону Ллойдом Остіном ситуацію на фронті та розповів про успішну операцію Повітряних сил ЗСУ з ураження розвідувального літака А-50 над Азовським морем.

"Поінформував колегу про вмілі дії українських військових, які дозволили збити російський літак А-50 над Азовським морем. Обговорили поточну ситуацію на фронті, посилення фортифікацій, надання додаткових засобів протиповітряної оборони та забезпечення спроможності Повітряних Сил. Готуємося до відбиття нових атак", - написав український урядовець у Facebook.

У повідомленні на сайті Пентагона йдеться про те, що сторони обговорили майбутнє засідання віртуальної Контактної групи з питань оборони України, яке відбудеться 23 січня.

Чим міг бути збитий А-50

15 січня у ЗСУ завили про збиття російського літака далекої радіолокаційної розвідки А-50 - вперше в історії.

Ці літаки були розроблені в СРСР наприкінці 1970-х на базі транспортного Іл-76. Їхнє головне завдання - глибока розвідка та підтримка при наведенні на цілі, в основному - повітряні. У ЗМІ повідомляється, що у складі повітряно-космічних сил РФ є близько десятка робочих літаків цього типу, причому модернізовані зразки - А-50У - почали надходити у 2011 році, черговий був переданий у вересні 2023 року. У лютому 2023 року один літак А-50 було пошкоджено на аеродромі в Білорусі за допомогою безпілотника.

Австрійський військовий історик, полковник Маркус Райснер (Markus Reisner) у розмові з DW припустив, що A-50 міг бути збитий як Patriot, так й іншим комплексом, причому як із землі, і з повітря. Не виключено, що було використано різні системи.