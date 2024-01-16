Остін анонсував наступний "Рамштайн" 23 січня

Остін анонсував наступний "Рамштайн" 23 січня16 січня 2024 р.
Міністр оборони США Ллойд Остін провів у вівторок, 16 січня, телефонну розмову зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим та анонсував за її підсумками проведення 23 січня наступного засідання Контактної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн". Про це повідомляє сайт міноборони США.
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Як зазначили в Пентагоні, наступне засідання Контактної групи з питань оборони України проведуть у форматі онлайн.
Під час розмови з очільником українського оборонного відомства Остін вкотре запевнив, що Сполучені Штати та міжнародна коаліція з 50 країн залишаються відданими підтримці України в її боротьбі проти агресії РФ.
Обидва міністри висловили бажання підтримувати тісний контакт і надалі, йдеться в повідомленні американського оборонного відомства.
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Нагадаємо, востаннє засідання в форматі "Рамштайн" проводилося 22 листопада 2023 року, де було погоджено створення коаліції розвитку української ППО. Те засідання стало 17-м з весни 2022 року.