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Умєров про удар по 128-й ОГШБр: Проігнорували тривогу

Степан Смишляєв
14 листопада 2023 р.

Під час нагородження бійців 128-ої ОГШБр не вжили необхідних заходів після сигналу "ракетна небезпека", повідомив Рустем Умєров. Він пообіцяв, що всі винні "понесуть передбачене законом покарання".

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Vіністр оборони Рустем Умєров
Головна інспекція міноборони доповіла про результати перевірки обставин загибелі бійців 128-ої ОГШБр, повідомив Рустем УмєровФото: Dogukan Keskinkilic/AA/picture alliance

Головна інспекція міністерства оборони доповіла про результати перевірки обставин російського ракетного удару по 128-ій окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді (ОГШБр), внаслідок якого загинуло 19 військовослужбовців, повідомив у вівторок, 14 листопада, міністр оборони Рустем Умєров.

"Зараз ми знаємо похвилинно, що і як відбулось. Розібралися, що призвело до трагедії і як її можна було уникнути", - написав він у Facebook.

За словами міністра, підтвердилася інформація про те, що бійців зібрали у дворі будинку, щоб нагородити. "Було проігноровано всі правила маскування. Поруч припаркували більше десяти автомобілів", - зазначив Умєров.

В цей час у небі був російський безпілотник-розвідник, його зафіксували, по всій області оголосили повітряну тривогу. Військових попередили про сектор, в якому працює ворожий БПЛА, повідомив міністр.

"Як тільки зафіксували ракетний пуск, поширили сигнал "ракетна небезпека". На місці нагородження, жодних централізованих безпекових заходів вжито не було", - зазначив він.

Умєров додав, що слідство у цій справі триває, усі, хто винен у трагедії, "понесуть передбачене законом покарання".

"Я доручаю Генеральному штабу перевірити виконання безпекових протоколів у підрозділах", - написав міністр і закликав командирів, відповідальні за безпеку воїнів, не нехтувати базовими заходами безпеки.

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