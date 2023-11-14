Умєров про удар по 128-й ОГШБр: Проігнорували тривогу
Головна інспекція міністерства оборони доповіла про результати перевірки обставин російського ракетного удару по 128-ій окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді (ОГШБр), внаслідок якого загинуло 19 військовослужбовців, повідомив у вівторок, 14 листопада, міністр оборони Рустем Умєров.
"Зараз ми знаємо похвилинно, що і як відбулось. Розібралися, що призвело до трагедії і як її можна було уникнути", - написав він у Facebook.
За словами міністра, підтвердилася інформація про те, що бійців зібрали у дворі будинку, щоб нагородити. "Було проігноровано всі правила маскування. Поруч припаркували більше десяти автомобілів", - зазначив Умєров.
В цей час у небі був російський безпілотник-розвідник, його зафіксували, по всій області оголосили повітряну тривогу. Військових попередили про сектор, в якому працює ворожий БПЛА, повідомив міністр.
"Як тільки зафіксували ракетний пуск, поширили сигнал "ракетна небезпека". На місці нагородження, жодних централізованих безпекових заходів вжито не було", - зазначив він.
Умєров додав, що слідство у цій справі триває, усі, хто винен у трагедії, "понесуть передбачене законом покарання".
"Я доручаю Генеральному штабу перевірити виконання безпекових протоколів у підрозділах", - написав міністр і закликав командирів, відповідальні за безпеку воїнів, не нехтувати базовими заходами безпеки.