Умєров про удар по 128-й ОГШБр: Проігнорували тривогу

Під час нагородження бійців 128-ої ОГШБр не вжили необхідних заходів після сигналу "ракетна небезпека", повідомив Рустем Умєров. Він пообіцяв, що всі винні "понесуть передбачене законом покарання".

Головна інспекція міністерства оборони доповіла про результати перевірки обставин російського ракетного удару по 128-ій окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді (ОГШБр), внаслідок якого загинуло 19 військовослужбовців, повідомив у вівторок, 14 листопада, міністр оборони Рустем Умєров.

"Зараз ми знаємо похвилинно, що і як відбулось. Розібралися, що призвело до трагедії і як її можна було уникнути", - написав він у Facebook.

За словами міністра, підтвердилася інформація про те, що бійців зібрали у дворі будинку, щоб нагородити. "Було проігноровано всі правила маскування. Поруч припаркували більше десяти автомобілів", - зазначив Умєров.

В цей час у небі був російський безпілотник-розвідник, його зафіксували, по всій області оголосили повітряну тривогу. Військових попередили про сектор, в якому працює ворожий БПЛА, повідомив міністр.

"Як тільки зафіксували ракетний пуск, поширили сигнал "ракетна небезпека". На місці нагородження, жодних централізованих безпекових заходів вжито не було", - зазначив він.

Умєров додав, що слідство у цій справі триває, усі, хто винен у трагедії, "понесуть передбачене законом покарання".

"Я доручаю Генеральному штабу перевірити виконання безпекових протоколів у підрозділах", - написав міністр і закликав командирів, відповідальні за безпеку воїнів, не нехтувати базовими заходами безпеки.